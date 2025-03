L’Università di San Marino accoglie 9 studentesse statunitensi: per loro lezioni su storia e cultura del Titano, esperienze e trasferte

Le iscritte del Colorado College coinvolte insieme all’Ateneo dal 24 marzo al 16 aprile

Nove studentesse del Colorado College, realtà accademica statunitense fondata nel 1874, hanno iniziato lunedì scorso, 24 marzo, un percorso accademico che fino al 16 aprile le vedrà frequentare un programma specifico elaborato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e principalmente sviluppato nel territorio del Titano.

Previsti seminari, altri tipi di attività didattiche e trasferte all’insegna di storia, cultura e arte. Attraverso una serie di lezioni accreditate dal college americano, che ha incluso l’iniziativa nel proprio servizio “Off Campus & Global Experiences”, le nove studentesse assisteranno ad approfondimenti su ambiti come le istituzioni del Titano, il turismo e l’economia, nell’ambito di un calendario curato dalla docente Maria Elena D’Amelio in collaborazione con Giuseppe Cecere, coordinatore del Dipartimento di Scienze Umane. Visiteranno realtà come il Museo di Stato e la Galleria Nazionale, partecipando inoltre a tour guidati e iniziative all’insegna del cibo e della tradizione, seguite dalle tutor Sara Chiaruzzi e Marina Tamagnini. Previste infine esperienze a Venezia, Firenze, Urbino, San Leo e Bologna.





Comunicato stampa

