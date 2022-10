L’Università di San Marino al lavoro su una mappa interattiva per sapere tutto sulle condizioni delle reti stradali, dagli interventi ai materiali Emesso un bando di selezione per un assegno di ricerca rivolto a un under 35 laureato in Ingegneria Civile

L'Università di San Marino al lavoro su una mappa interattiva per sapere tutto sulle condizioni delle reti stradali, dagli interventi ai materiali.

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino prosegue e implementa le attività relative alla gestione e pianificazione della manutenzione stradale con un bando per l’individuazione di un laureato al quale verrà affidato un assegno di ricerca per lo sviluppo di un software dedicato agli enti locali coinvolti nella cura e nel ripristino delle reti viarie. Nella cornice del corso di laurea in Ingegneria Civile, impegnato da anni nel settore con collaborazioni attualmente attive in realtà come Fano, Ravenna e Riccione, verrà quindi data l’opportunità, a un under 35 in possesso di un titolo magistrale, di partecipare alle attività con cui l’Ateneo sammarinese sta calibrando lo strumento. “Il nostro lavoro è concentrato su una mappa interattiva georeferenziata dalla quale chiunque, anche senza competenze specifiche, può esplorare un territorio osservando la rete stradale e ottenendo un’ampia serie di informazioni come la data degli ultimi lavori e la tipologia degli interventi, i dettagli sui materiali impiegati, l’identità degli operatori coinvolti e non solo”, spiega il docente Andrea Grilli, coordinatore della ricerca. “Ciò grazie a testi, analisi, foto e video che possono essere consultati in maniera chiara e intuitiva”. L’obiettivo è dunque fornire agli enti pubblici locali uno strumento utile e di semplice utilizzo nell’ottica di una migliore efficienza. Le domande di partecipazione alla selezione, che prevede un anno di attività, dovranno essere consegnate entro le ore 12 del 14 novembre. Maggiori informazioni e dettagli sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”.

