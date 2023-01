L’Università di San Marino apre le selezioni per una borsa di studio a supporto delle attività del corso di laurea magistrale in Design

Supportare il coordinamento delle attività didattiche, lo sviluppo dei progetti di ricerca e la gestione dei laboratori, nonché dei tirocini: questi i principali impegni previsti per la figura alla quale l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino affiderà una borsa di studio di durata annuale nell’ambito del corso di laurea magistrale in Design. La selezione, aperta a laureati con non più di 35 anni di età senza vincoli di residenza o cittadinanza, terrà conto fra le altre cose degli esiti di una prova orale, dei titoli di studio, dei curriculum e dei portfolio presentati. Le domande di partecipazione alla selezione vanno consegnate entro le ore 12 del 1° febbraio. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione ‘bandi, concorsi e selezioni’, alla quale si accede dall’area ‘Ateneo’.

c.s. Università degli Studi della Repubblica di San Marino