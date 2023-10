L’Università di San Marino cerca un tutor di supporto alle attività dei corsi di laurea: prevista una borsa di studio

Il bando di concorso sarà aperto fino al 16 ottobre Assistenza alla didattica e supporto alla segreteria organizzativa: queste le principali attività di cui si occuperà la figura che si aggiudicherà una borsa di studio prevista dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nella cornice del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, della durata di sei mesi. Richieste ai candidati competenze informatiche per collaborare alla gestione delle attività didattiche, tecniche e logistiche dei corsi di laurea in Design, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio. Per partecipare alle selezione prevista nel bando di concorso, riservato a cittadini sammarinesi o residenti in possesso di un titolo di laurea, c’è tempo fino alle ore 12 di lunedì 16 ottobre. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi e concorsi”, alla quale si accede dal menù grigio in alto nella homepage.

