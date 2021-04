L’Università di San Marino cerca una figura che curi grafiche e comunicazione visiva dei corsi di laurea in Design Prevista una borsa di studio della durata di un anno, riservata a un laureato under 35

I corsi di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino hanno aperto le selezioni per l’individuazione di una figura incaricata di curare la comunicazione visiva e la grafica editoriale di attività formative, eventi e iniziative promozionali, nonché la gestione dei canali social dei programmi di studio triennale e magistrale. Il bando di concorso coinvolto, nel quale è prevista una borsa di studio della durata di un anno, è aperto a laureati con età non superiore ai 35 anni, non stabilmente occupati. I termini per partecipare scadono alle ore 12 del 12 maggio. Maggiori informazioni e dettagli sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”.

