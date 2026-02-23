L’Università di San Marino conferirà un assegno di ricerca per il progetto “Cambiamento climatico e costruzioni sostenibili”

L’Università di San Marino conferirà un assegno di ricerca per il progetto “Cambiamento climatico e costruzioni sostenibili”.

Aperto il bando di selezione, che rientra nella cornice dei corsi di laurea in Ingegneria Civile

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino selezionerà una figura alla quale affiderà un assegno di ricerca nell’ambito del progetto “Cambiamento climatico e costruzioni sostenibili”, curato dal corso di laurea in Ingegneria Civile. Attraverso l’attività accademica verranno proposti “nuovi approcci e soluzioni” alla luce della “possibilità di progettare strutture altamente performanti e tecnologicamente avanzate in grado di soddisfare molteplici esigenze, in particolare per resistenza, durabilità e capacità di risposta ad azioni eccezionali”, si legge nel bando. Sul piano concreto, per quanto riguarda gli edifici già esistenti verranno proposti alcuni interventi di “miglioramento o adeguamento rispetto alle richieste normative attuali”. Per le nuove costruzioni, invece, verrà presa in esame “l’applicazione di materiali innovativi, metodologie costruttive e riciclo”. Le domande di partecipazione alla selezione, aperta a chi è in possesso di un titolo di laurea magistrale in Ingegneria Civile, andranno consegnate entro il 16 marzo alle ore 10. Ha tempo fino alle 12 del 19 marzo, invece, chi vorrà candidarsi per una borsa di studio di sei mesi offerta dal corso di laurea in Ingegneria Gestionale per supportare alcune “attività di ricerca applicata e industriale”, nonché il “trasferimento tecnologico” dei risultati dei progetti nel territorio. Per maggiori dettagli su entrambe le opportunità è disponibile la sezione “bandi” del sito www.unirsm.sm, alla quale si accede dal banner grigio nella parte alta della homepage.

C.s. Unirsm

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: