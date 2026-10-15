L’Università di San Marino contro la violenza sulle donne insieme a RAI e RTV: “Lo facciamo con informazioni attendibili, attuali e attente”

L’Università di San Marino contro la violenza sulle donne insieme a RAI e RTV: “Lo facciamo con informazioni attendibili, attuali e attente”.

“Abbiamo l’opportunità di entrare nelle case delle persone per far capire loro, schivando gli stereotipi e basandoci sulla ricerca accademica e sulle sensibilità e competenze presenti nel nostro territorio, cosa sia la violenza sulle donne e di genere, cosa venga fatto a riguardo, cosa si possa fare, quali sono le reti di sostegno e non solo. Perché nonostante i progressi fatti, parte di questo fenomeno è ancora immerso nell’ampia sfera dell’invisibilità, ossia di casi nascosti nell’ombra”. Parole, queste, di Arianna Taddei, direttrice del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e fra le curatrici delle nove puntate di “Nessun segno addosso”, una serie di approfondimenti realizzati da RAI e San Marino RTV, in onda dal 5 ottobre tutti i lunedì alle ore 18:40 sull’emittente sammarinese.

“In ogni appuntamento - spiega Taddei, che ha contribuito al progetto insieme a Maria Elena D’Amelio, docente dell’Ateneo sammarinese - la tematica viene approfondita con lenti diverse. Quelle del diritto, per esempio, della sociologia, della comunicazione e dei media, della pedagogia, della psicologia e dell’autonomia finanziaria. Le puntate si aprono con un’introduzione teorica curata da esperte ed esperti dagli Atenei di San Marino, Bologna, Urbino, Macerata e Ferrara, e prosegue con l’intervento di alcune realtà che, nel nostro territorio, si occupano di questa materia, fra le quali l’Authority per le Pari Opportunità, professioniste del sistema scolastico e non solo”.

Il contributo dell’Università di San Marino al programma condotto da Vittoriana Abate ha coinvolto il Dipartimento di Scienze Umane nella costruzione di ogni puntata, dall’individuazione degli argomenti e degli ospiti alla cura della parte scientifica: “Abbiamo il compito di occuparci non solo di formazione, ma anche di sensibilizzazione”, conclude Taddei. “Lo facciamo con informazioni attendibili, attuali e attente”.



Comunicato stampa

UniRSM

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