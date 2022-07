L’Università di San Marino firma un video mapping dedicato al Giappone e al Titano: “Un magistrale trionfo di colori, fiori, pattern e simboli”

“Messaggi di pace e sguardi verso il futuro si andranno a intrecciare a un magistrale trionfo di colori, fiori, pattern, simboli ed elementi caratteristici dell’immaginario della cultura giapponese”. Questa, nelle parole dei tre designer che l’hanno sviluppato, la descrizione del video mapping “Giappone & San Marino - intrecci di pace”, che verrà proiettato alle ore 22:30 di venerdì 15 luglio sulla facciata di Palazzo Pubblico, nel centro storico del Titano. Raffaele Cafarelli, Angela Gennaretti ed Elena La Maida, in cattedra nel corso di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, hanno curato insieme a una selezione di studenti e realizzato con Hitohata, studio nipponico di digital communication, un progetto che include “storia e leggende della cultura medievale, per dare vita a percorsi di nascita e crescita in perpetuo rinnovamento. Due culture si abbracciano e si intrecciano - spiegano ancora gli autori del video mapping, supervisionato dal direttore del corso di laurea Riccardo Varini - compiendo un percorso verso l’orizzonte e un futuro di pace”. L’iniziativa rientra nell’ambito del Nippon Matsuri Festival 2022: in programma dal 14 al 17 luglio, proporrà una serie di eventi dedicati alla cultura del Sol Levante grazie all'organizzazione dall'associazione culturale sammarinese ISSHO-NI San Marino & Giappone, in collaborazione con l'associazione Cartoon Club di Rimini e il Museo Buddhista HBS di Kyoto. Il festival è patrocinato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura del Titano, l’Ambasciata del Giappone in Italia, il Comune di Rimini, il Consolato Generale Onorario del Giappone presso la Repubblica di San Marino, lo United Nations Information Centre e l’Istituto Giapponese di Cultura di Roma. È stato incluso fra gli eventi di promozione dell'arte e della cultura giapponese nel mondo dalla Toshiba International Foundation.

c.s. UniRSM