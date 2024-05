L’Università di San Marino in mostra a Milano con i progetti degli studenti e la voce dell’artista Alessandro Bergonzoni

Sono state oltre 800 le persone che da venerdì 24 a domenica 26 maggio hanno visitato la mostra allestita dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nella cornice della Biennale Internazionale di Grafica, che ha raccolto a Milano realtà come la casa editrice Hoepli, la Nuova Accademia di Belle Arti e l’Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva. In esposizione, in uno spazio di 300 metri quadrati ricavato nei Magazzini Raccordati della Stazione Centrale, i lavori di circa 120 studenti del corso di laurea triennale in Design e del percorso magistrale in Interaction & Experience Design, che si sono misurati su un tema comune: le distanze. “Un concetto fluido e dinamico che si configura in molteplici forme, relazioni e approssimazioni”, spiegano i curatori Silvia Gasparotto e Sergio Menichelli, docenti dell’Ateneo sammarinese. “Empatia, rapporti sociali, iperconnessione e visioni microscopiche o macroscopiche sono solo alcune delle declinazioni su cui hanno lavorato gli studenti nell’ambito dei laboratori di Comunicazione Visiva dei nostri percorsi di studi, interrogandosi sulla natura delle relazioni interpersonali e interspecie”. Undici i professori coinvolti, che insieme a sei tutor hanno accompagnato gli iscritti nell’elaborazione dei lavori: fra i progetti presentati, un particolare alfabeto composto da segni realizzati con oggetti trovati sulla spiaggia di Rimini e una piattaforma digitale che propone un viaggio interattivo lungo il fiume Po mostrando gli effetti del ‘cuneo salino’, un fenomeno che vede l’acqua salata del mare procedere nella falda acquifera dell'entroterra, a causa per esempio della siccità, legata a sua volta al cambiamento climatico. Ai progetti esposti si è affiancata la possibilità di ascoltare alcuni passaggi, diffusi da un impianto audio, offerti dall’artista Alessandro Bergonzoni nel marzo scorso all’Università di San Marino durante la performance “Per stare e non distare”, realizzata durante un seminario: “La sua voce - commentano i curatori - ha introdotto e accompagnato i visitatori”. Oltre alla mostra, dal titolo “D/STANZE - forma, relazioni, approssimazioni”, nell’ambito della Biennale Internazionale di Grafica i corsi di laurea in Design dell’Ateneo sammarinese hanno infine curato tre workshop che hanno registrato il tutto esaurito coinvolgendo 40 iscritti da diverse realtà accademiche italiane.