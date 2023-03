L’Università di San Marino in un progetto di ricerca sulla parità di genere finanziato dalla Commissione Europea

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino è al lavoro per offrire il proprio contributo nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea che analizza l’influenza delle serie televisive nelle opinioni sulla parità di genere sviluppate dagli spettatori fra i 18 e i 25 anni, nonché l’elaborazione di percorsi che avranno l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole superiori a un modello di società inclusiva fondata sul contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni. A proposito, il 9 e 10 febbraio la docente dell’Ateneo sammarinese Maria Elena D’Amelio ha partecipato al primo incontro in programma durante i due anni di attività previsti per l’iniziativa. Il meeting si è svolto a Roma nella cornice della Link Campus University, capofila di un consorzio internazionale composto da realtà accademiche di Paesi come Danimarca, Irlanda, Romania e Portogallo, oltre alla Fondazione Centro Studi Villa Montesca e rappresentanti istituzionali da Bulgaria, Malta e non solo. Il progetto, chiamato Gemini (Gender Equality through Media Investigation and New training Insights), rientra nell’attuale strategia dell’Unione Europea per l’uguaglianza di genere e si rivolge principalmente agli studenti delle scuole superiori del continente, nonché a insegnanti e formatori. Fra le attività in programma: interviste, analisi di testi e contenuti multimediali, focus group, sondaggi e la produzione di audiovisivi, nonché un concorso di sceneggiatura.

Cs - UNIRSM