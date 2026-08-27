L’Università di San Marino partner di un joint master europeo sull’innovazione sociale

Due accademici dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino cureranno uno dei dieci moduli previsti per il joint master europeo TESI (Training and Education in Social Innovation), realizzato nell’ambito del programma di cooperazione territoriale adriatico-ionica “IPA Adrion”. In calendario dal gennaio del 2027 al febbraio del 2028, l’iniziativa comprende fra le altre cose un tirocinio internazionale di quindici giorni. Non è previsto alcun costo di iscrizione: le candidature sono aperte anche ai cittadini sammarinesi in possesso di un titolo di laurea magistrale. Il master TESI, che coinvolge otto Atenei da sette diversi Paesi, affronta tematiche di innovazione sociale che lo rendono particolarmente strategico per chi opera in realtà che mettono in primo piano l’inclusione e la solidarietà con un orizzonte positivo per le società e le comunità, occupandosi per esempio di interventi di rigenerazione urbana, servizi per i disabili e iniziative per i migranti. Nel dettaglio, i docenti Arianna Taddei e Riccardo Varini cureranno un modulo di due giornate dal titolo “Community Design and Impact Evaluation for Social Innovation”. Coinvolte fra le istituzioni accademiche l’Università di Bologna, lo IUAV di Venezia e gli Atenei di Belgrado (Serbia), Tirana (Albania) e Zagabria (Croazia), oltre al Science and Research Centre di Capodistria (Slovenia) e alla Hellenic Open University (Grecia). Per la prima volta l’Università di San Marino partecipa così a un joint master europeo, formato di cooperazione accademica avanzata che comporta titolo congiunto e governance condivisa. Le candidature, per le quali è richiesta una quota di 60 Euro per i costi amministrativi, si chiuderanno il 28 settembre. Maggiori informazioni su www.unirsm.sm/internazionale/jm-tesi/.

C.s. UNIRSM







