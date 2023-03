L’Università di San Marino pronta ad accogliere Alessandro Barbero: “Uno dei maestri della divulgazione”

“I veri maestri della divulgazione in Italia sono pochi e forse stanno sulle dita di una mano. Sicuramente, Alessandro Barbero è uno di loro”. A parlare è Giovanna Cosenza, direttrice del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, docente dell’Ateneo di Bologna e in passato allieva di Umberto Eco, “un’altra immensa figura che rientra in quella lista”, precisa. Il commento viene espresso a pochi giorni dall’intervento che Barbero offrirà durante la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-23 dell’Ateneo sammarinese, dove curerà la lectio magistralis. Il fatto di aver scelto uno storico popolare di fronte al grande pubblico, visti i numeri da big influencer che ottiene sulle piattaforme social e non solo, secondo Cosenza “fa onore all’Università di San Marino, che si mostra sensibile sul fronte della divulgazione e dei media digitali, e per di più propone uno studioso che lavora nell’ambito nelle scienze umane, che hanno un ruolo importantissimo”. La docente ricorda inoltre il percorso di Barbero, che si è distinto in televisione con il programma Rai Superquark al fianco di Piero Angela. “E qui parliamo di un’altra figura che inserisco fra i grandi divulgatori, insieme al figlio Alberto. Riuscire a semplificare i concetti senza stracciarli, essere diretti, concreti e chiari senza banalizzare sono operazioni difficili che non richiedono solo talento, ma una convinta volontà di farlo, sfuggendo alla diffusa tendenza a ‘chiudersi’ dell’accademia italiana”. Quello che sarà quindi offerto sul Titano venerdì, secondo la direttrice del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media, sarà un intervento di spessore e prezioso: “Lo studio della comunicazione rivolta a masse di persone mi ha sempre interessata perché include, pur in proporzioni minori, anche l’attività che tutti i giorni ogni docente svolge in aula con gli studenti e le studentesse. Si tratta sempre di semplificare senza banalizzare. Ascoltare questo professore, divulgatore e scrittore, fra l’altro Premio Strega nel 1996, sarà una bella occasione di crescita”. La cerimonia si svolgerà dalle ore 15 al Centro Congressi Kursaal e sono previste dirette sui canali YouTube e Facebook dell’Ateneo, nonché sul sito www.unirsm.sm. La disponibilità di posti per seguire l’evento dal vivo è esaurita: per chi ha completato la prenotazione sarà disponibile un servizio navetta gratuito da e per piazzale delle Nazioni Unite (Parcheggio 9), dalle ore 13:30 alle 15:15, e dalle 17:45 alle 18:30.

Cs - UNIRSM