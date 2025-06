L’Università di San Marino regalerà le copie di 40 testi sulla storia del Titano: appuntamento il 6 giugno, centinaia i libri disponibili I volumi, pubblicati dal Centro Sammarinese di Studi Storici, verranno consegnati a chi ne farà richiesta dalle ore 8:30 alle 20

L’Università di San Marino regalerà le copie di 40 testi sulla storia del Titano: appuntamento il 6 giugno, centinaia i libri disponibili.

Con l’obiettivo di condividere con la comunità e gli interessati le ricerche e la conoscenza delle vicende più significative legate alla storia del Titano, l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha previsto una giornata nella quale donerà le copie di 40 titoli pubblicati dall’Ateneo dal 1993 in avanti nell’ambito della collana “Quaderni” del Centro Sammarinese di Studi Storici. I volumi verranno consegnati a mano venerdì 6 giugno, dalle ore 8:30 alle 20, nella sede del Dipartimento Storico e Giuridico, in via Salita alla Rocca 44, nel centro storico. Entrati dall’ingresso principale, gli interessati troveranno l’atrio allestito per la consegna dei libri e la presenza di alcuni collaboratori pronti a fornire informazioni e consigli. Disponibili in centinaia di copie, i titoli verranno assegnati gratuitamente a chiunque ne farà richiesta. Non verranno forniti contenitori (buste o scatoloni) nei quali trasportare i volumi. Nelle opere viene affrontato principalmente il periodo che va dall’età romana al presente, con analisi sulle caratteristiche ed evoluzioni in ambiti come l’economia, il ceto dirigente, la stratificazione sociale, le dinamiche patrimoniali, le emergenze sanitarie, l’agricoltura, l’istruzione, il commercio, la manifattura, il clima, la meteorologia, le famiglie, i miti, gli stereotipi, il turismo e la politica. L’elenco completo dei titoli può essere consultato sul sito www.unirsm.sm nella pagina dell’iniziativa, alla quale si accede dalla sezione “eventi”, presente nel banner grigio nella parte alta della homepage.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: