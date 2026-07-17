L’Università di San Marino ricorda Sebastiano Bastianelli Scomparso l’accademico, figura di rilievo per lo sviluppo dell’Ateneo

L’Università di San Marino ricorda Sebastiano Bastianelli.

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sebastiano Bastianelli, figura di riferimento nel percorso dell’Ateneo sammarinese, dov’è stato direttore del Dipartimento di Scienze Umane e docente. Il Rettore, la direttrice generale, gli accademici, lo staff e la comunità universitaria tutta ne ricordano l'impegno appassionato, la spiccata sensibilità e la profonda lucidità espressi nelle tematiche affrontate e nei rapporti con i professori, gli studenti e tutte le altre persone coinvolte nelle attività che ha svolto per organismi come l'Osservatorio Permanente sulla Condizione Giovanile, da direttore, e il Consiglio dell'Università, da membro. Ha inoltre curato il servizio di ascolto e consulenza psicologica dedicato agli iscritti e al personale. Figura di riferimento sul Titano anche al di fuori del mondo accademico, impegnato soprattutto in ambito socio sanitario, ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo dell'Ateneo e al benessere della comunità sammarinese.

c.s. Università degli Studi della Repubblica di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: