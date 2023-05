L’Università di San Marino rinnova il supporto a Nuove Idee Nuove Imprese in vista della 22esima edizione Tagliente: “La competition si abbina al meglio alla nostra filosofia e ricalca i nostri ambiti di approfondimento”

“Un grande stimolo per il territorio e una preziosa occasione per tutti i nostri studenti, confermata dalla partecipazione dei nostri iscritti a diverse edizioni del concorso e dal secondo posto ottenuto in un’occasione da un’attuale esponente del nostro staff, fondatrice di una startup”. Queste le parole con cui Leonardo Tagliente, vicedirettore dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, conferma la partecipazione dell’Ateneo alla prossima edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, business plan competition per idee e progetti rivolta ai territori delle province di Rimini, Forlì - Cesena e Ravenna, nonché al Titano. “Si tratta di un’iniziativa che si abbina al meglio alla nostra filosofia e ricalca i nostri ambiti di approfondimento - spiega ancora l’accademico - specialmente nel campo della gestione dell’innovazione e del business planning. Non a caso - sottolinea - l’Università di San Marino ne è socia sin dal suo avvio”. Fra le varie attività, l’Ateneo è parte attiva del concorso grazie alla vice presidenza del consiglio direttivo dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese rivestita proprio da Tagliente, che fa inoltre parte del comitato scientifico insieme a rappresentanti di enti e realtà private e accademiche. Arrivata alla sua 22esima edizione, la competition è aperta a gruppi di almeno due persone fra aspiranti imprenditori e neoimprenditori. Le candidature sono aperte fino al 28 maggio, in palio un montepremi di 20.000 Euro insieme a un’ampia attività di supporto che include formazione, affiancamento e mentoring con esperti. Maggiori informazioni su nuoveideenuoveimprese.it.

