L’Università di San Marino verso un futuro fatto di continuità e nuove sfide

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino sottolinea il proprio apprezzamento per il recente gradimento espresso all’unanimità dal Consiglio Grande e Generale rispetto alla pronuncia con cui il Senato Accademico, il 23 luglio scorso, ha nominato Paolo Pascucci nuovo Rettore dell’Ateneo sammarinese. Il passaggio garantisce continuità alle iniziative già intraprese sul fronte della ricerca, della formazione, dell’internazionalizzazione, dei servizi agli studenti e dei progetti per il territorio. Consolida inoltre il percorso impostato nei precedenti mandati dal Rettore uscente, Corrado Petrocelli, in carica dal 2014 e alla guida dell’Università di San Marino durante passaggi che hanno incluso, fra le altre cose, l’ingresso del Titano nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (EHEA) e l’accreditamento dell’organismo indipendente internazionale di valutazione sulla qualità delle istituzioni accademiche “Institutional Evaluation Programme”, oltre a un radicale aumento nel numero degli iscritti e all’espansione di corsi di laurea triennali e magistrali, master, percorsi di alta formazione e dottorati di ricerca, insieme a una sempre maggiore presenza dell’Ateneo sammarinese a supporto di istituzioni, enti e realtà private, per stimolare il progresso culturale e tecnologico del territorio. Messe così le basi per nuovi e costruttivi impulsi, al nuovo Rettore spetterà di garantire continuità con l’operato del suo predecessore e guidare l’Ateneo nelle sfide che si stanno affermando all’orizzonte del sistema universitario: dal calo demografico alla crescente pervasività degli strumenti di intelligenza artificiale, dall’esigenza di aggiornare l’offerta formativa al ruolo sempre più rilevante che l’Ateneo svolgerà sul versante della terza missione incrementando la propria funzione di supporto alla crescita culturale, economica e sociale del Paese, in una fase storica caratterizzata dalla vicina sottoscrizione dell’accordo di associazione con l’Unione Europea. Petrocelli lascerà ufficialmente il posto a Pascucci a partire dal 1° ottobre.

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