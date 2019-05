L’Usgi all’assemblea generale della Federazione Europea dei Giornalisti

Nelle giornate del 9 e del 10 maggio , si è svolta a Tallin in Estonia, l’assemblea generale della Federazione Europea dei Giornalisti con sede a Bruxelles, meglio nota come EFJ (www.efj.org), a cui hanno partecipato oltre 150 giornalisti, rappresentanti organizzazioni di giornalismo provenienti dall’Europa, dalla Russia e dalla Turchia. L’evento che ha visto l’importante intervento della presidente estone Kersti Kaljulaid, ha affrontato temi di grande attualità e gravità, tra i quali si segnalano la libertà di stampa e dei diritti del lavoro, la sicurezza dei giornalisti, le problematiche legate ai nuovi media digitali e la crescente influenza politica sui media, in particolare nei media legati ai servizi pubblici. L’USGi di San Marino (Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters), era presente con una propria delegazione, composta dal Presidente Alberto Rino Chezzi e dal Consigliere Pietro Masiello. USGi, con la sua attiva partecipazione all’assemblea generale della EFJ, con la quale la associazione sammarinese collabora attivamente, ha voluto testimoniare sia il proprio impegno, nel campo della garanzia delle tutele e dei diritti di quanti operano nel mondo dell’informazione, sia nel campo della libertà di stampa. Un impegno confermato anche dalla vicinanza e dalla ampia collaborazione con la Fnsi (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) nella approvazione all'unanimità di una mozione urgente contro i tagli del governo italiano al pluralismo dell'informazione che mettono a rischio l'esistenza di molte testate ed emittenti storiche come Radio Radicale. Per quanto riguarda le votazioni per la nomina delle cariche federali Il danese Mogens Blicher Bjerregård è stato confermato presidente dell’Efj. Da sottolineare infine la prestigiosa affermazione italiana di Anna Del Freo già segretario nazionale aggiunto della FNSI nel ruolo di membro del Comitato Direttivo nel segno di una ampia parità di genere, visto che il nuovo comitato risulta composto da sei donne e cinque uomini.





Comunicato stampa

USGi – Unione Sammarinese Giornalisti