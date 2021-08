L’Usl riunisce il direttivo confederale per fare il punto sull’attuale situazione del paese

Nella giornata di ieri si è tenuto un Direttivo Confederale dell’Unione Sammarinese dei Lavoratori, per l’analisi dell’attuale situazione del Paese. E’ stata illustrato il contenuto della bozza di Riforma Previdenziale sulla quale il Direttivo USL richiama alla necessaria prudenza per evitare scelte irreversibili non coerenti con l’intero impianto normativo del Paese, tenuto conto di criteri di sostenibilità e non di mera contabilità. La riforma pensionistica deve essere inserita in un contesto più articolato di interventi a tutto campo, aspetti fiscali, giuslavoristici. La richiesta scaturita dal Direttivo è quella di portare avanti parallelamente altre riforme strutturali fondamentali per il paese e sempre contemporaneamente tutta la parte riguardante la solidarietà sociale per puntare sempre più ad uno stato sociale esteso, forte e universalistico. Inoltre, è fondamentale ripensare al sistema della Previdenza complementare affinché diventi realmente un “Secondo Pilastro” specie per le future generazioni. Un forte richiamo, perciò, ad una visione strategica per il futuro del Paese, mettendo da parte le divisioni ed i facili slogan, ma lavorando sinergicamente per il bene comune e non per perseguire interessi di parte. Durante il Direttivo si è discusso anche del sistema bancario e finanziario, nonché degli attinenti Decreti sulla cartolarizzazione dei crediti deteriorati e quello relativo alle disposizioni in materia di procedura civile. Critico, infine, il Direttivo USL sulla gestione del Pubblico Impiego, pesano in particolare i ritardi nella regolarizzazione dei pubblici dipendenti e la “precaria” gestione del comparto sanitario che sta’ attraversando un momento di alta fragilità. Per Unione Sammarinese dei Lavoratori occorre puntare sul rilancio delle prestazioni sociali e la creazione di posti di lavoro, sulla valorizzazione delle competenze, il recupero dell’efficienza, la certezza del diritto, passando in primis per le azioni di responsabilità e attraverso un reale e virtuoso accertamento dei redditi, solo così si potrà superare l’attuale stallo in cui si trova la nostra amata Repubblica.

