La 365TRUST è partner tecnico di San Marino Expo 2025 Osaka attraverso la redazione della privacy e cookie policy del sito web ufficiale

È partner tecnico del progetto San Marino Expo la sammarinese 365TRUST che, nella persona di Massimo Castelli, ha recentemente firmato l’accordo con il Commissario Generale Filippo Francini che guida la partecipazione del Paese all’Esposizione Universale in Giappone.

Fondato da professionisti esperti in ambito internazionale nella protezione dei dati personali e nella sicurezza delle informazioni, 365TRUST nasce con l'obiettivo di affiancare i clienti nei loro processi garantendogli un trattamento etico dei dati, permettendo loro di governarli in sicurezza, tramite tecnologie brevettate.

Con oltre trent'anni di esperienza in materia di privacy e cybersecurity, la rete di professionisti di 365TRUST opera in oltre 25 nazioni investendo passione, professionalità e competenze nel sogno di rendere accessibile il trattamento etico dei dati per costruire qualcosa di importante per le generazioni future.

La redazione della privacy e cooky policy del sito web ufficiale www.sanmarinoexpo.com porta la loro firma.



Comunicato stampa

San Marino Expo