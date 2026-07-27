La 42a edizione dedicata ai cantautori si è conclusa sabato 25 luglio, l’assessora Pazzini: “Scommessa vinta”

La 42a edizione dedicata ai cantautori si è conclusa sabato 25 luglio, l’assessora Pazzini: “Scommessa vinta”.

Una sfida vinta. La 42a edizione di Verucchio Music Festival si è conclusa nella serata di sabato 25 luglio con il concerto di Pacifico in una piazza Battaglini gremita. Un tutto esaurito che si è ripetuto per tutti gli appuntamenti presso la chiesa Collegiata - i concerti di Giovanni Truppi e Simone Matteuzzi giovedì 23 luglio e quello di Cristina Donà con il suo gruppo venerdì 24 – ma anche per quelli dell’Anteprima Festival – lo spettacolo “Lo specchio di Borges” con Massimiliano Finazzer Flory e Sergio Scappini alla Rocca malatestiana domenica 19 luglio e l’opera mozartiana “Così fan tutte” al Teatro Pazzini a cura di Voci nel Montefeltro il 21 luglio.

Il tema di quest’anno era “La parola incontra la musica” e i tre cantautori lo hanno svolto in maniera diversa, ma egualmente gradita da un pubblico attento e spesso giunto appositamente anche da molto lontano. Grande la soddisfazione degli artisti, letteralmente incantati da luoghi che, come nel caso di Cristina Donà e Pacifico, non conoscevano e si sono ripromessi di tornare a visitare, anche apprezzando l’accoglienza per il loro lavoro. In particolare la Donà, che ha scelto questa occasione per presentare in anteprima brani inediti che saranno pubblicati su album solo a fine anno. Giovanni Truppi, nel suo percorso sperimentale su Pasolini e Calvino, e Pacifico accompagnato dal pianista Carlo Gaudiello, si sono trovati particolarmente a loro agio in uno scenario di intenso lirismo come quello della piazza Verucchiese in splendide notti di mezza estate.

Commenta Maria Antonietta Pazzini assessora a Cultura e Turismo: “Anche nel 2026 Verucchio Music Festival ha saputo confermarsi come manifestazione di rilievo nel panorama culturale italiano, dove gli artisti trovano un ambiente ideale per sviluppare la loro creatività e un pubblico avvertito ed esigente. La qualità espressa e i numeri conseguiti in questa edizione ci incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa, che l’anno prossimo potrà conoscere importanti sviluppi grazie al nuovo bando”.

c.s. Verucchio Music Festival

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