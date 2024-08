La 51^ Festa dell’Amicizia a Serravalle, da venerdì 16 a domenica 18 agosto

La 51^ Festa dell’Amicizia a Serravalle, da venerdì 16 a domenica 18 agosto.

Da venerdì 16 a domenica 18 agosto, in piazza Bertoldi a Serravalle, vi aspettiamo alla 51a Festa dell’Amicizia del Partito Democratico Cristiano Sammarinese. «Anche quest’anno vogliamo passare delle belle serate in allegria ed amicizia, insieme agli amici, famiglie con bambini, giovani e nonni, che vorranno condividere con noi l’atmosfera della Festa dell’Amicizia. Perché crediamo fortemente – esordisce il Segretario Politico Gian Carlo Venturini – che il valore dell’amicizia è capace di rendere migliore il cuore di ogni persona, di vincere la solitudine, e di contribuire a costruire la pace, di cui oggi c’è tanto bisogno, anche nel nostro Paese. La Festa, come sempre, sarà anche un’occasione per riflettere sulle prossime azioni politiche che il PDCS dovrà fare nei prossimi mesi, con responsabilità, pensando al bene della nostra Repubblica e di tutti i cittadini». Le serate politiche, che si svolgeranno sulla Terrazza Ex-Ritrovo, toccheranno 2 aspetti specifici: da un lato, il ruolo dei Partiti quali soggetti politici ancora attuali, dopo la breve parentesi del movimentismo, nuovamente legittimati dalle ultime consultazioni elettorali, e l’esigenza di una attenta valutazione sull’assetto delle Istituzioni, che devono sempre essere in equilibrio per garantire vera democrazia al Paese; dall’altro, la necessità di prepararsi come Paese e preparare l’amministrazione pubblica e le imprese e tutti i soggetti privati per accogliere le istanze derivanti dall’Accordo di Associazione, modernizzando i sistemi e migliorando l’efficienza delle strutture, al fine cogliere al meglio ogni opportunità per la Repubblica, nell’ottica della solidarietà e sostenibilità.

Nella serata di venerdì 16, il confronto politico inizierà alle 21.00 e avrà per tema: “QUAL È LO “STATO DI SALUTE” DEL NOSTRO SISTEMA DEMOCRATICO? L’apporto dei Partiti e l’equilibrio delle istituzioni garanzia di stabilità del Paese”

Interverranno: Massimo Andrea Ugolini, Partito Democratico Cristiano Sammarinese; Gian Nicola Berti, Alleanza Riformista; Giuseppe Maria Morganti, Libera-PS; Gerardo Giovagnoli, Partito dei Socialisti e dei Democratici; Gaetano Troina, Domani-Motus Liberi; Giovanni Maria Zonzini, Movimento Civico Rete; Nicola Renzi, Repubblica Futura. Moderatore: David Oddone

Sabato 17, sempre alle 21.00, l’attenzione si concentrerà sul tema: “MODERNIZZAZIONE ED EFFICIENZA IN PROSPETTIVA EUROPEA Le scelte prioritarie per un Paese socialmente solidale ed economicamente sostenibile”

Interverranno: Pasquale Valentini, Presidente del Consiglio Centrale del PDCS; Francesca Busignani, Segretario Generale USL; Marina Urbinati, Presidente USC; Massimo Ceccaroli, Vice Presidente ASI; Milena Frulli, Segretario Generale CDLS; Moderatore: David Oddone

Domenica sera, alle 20.30, in piazza Bertoldi, il Segretario Politico del PDCS Gian Carlo Venturini, proporrà la propria sintesi politica a tutti gli amici della Festa. «La lunga storia della famiglia del PDCS si è intrecciata con la storia della Repubblica di San Marino, crescendo insieme ad essa e rigenerandola giorno dopo giorno, custodendo inalterata l’identità del nostro Paese, promuovendo l'idea di bene comune e l’impegno per la comunità, in maniera sussidiaria e solidale, vissuto concretamente nel lavoro, nella famiglia, negli ambiti sociali e politici. Particolarmente quest’anno, la Festa dell’Amicizia sarà – continua Venturini - almeno “simbolicamente”, il momento inaugurale di questa XXXI Legislatura, con la Democrazia Cristiana ancora alla guida del Paese, e la vogliamo vivere in condivisione con tutti gli amici che vorranno venire o ritornare a fare festa con noi!». Come sempre alla Festa saranno presenti gli stands gastronomici che offriranno la possibilità di cenare assieme alla propria famiglia ed ai propri amici, ed un ricchissimo programma folkloristico. In piazza Bertoldi, venerdì 16, sarà il turno dell’orchestra La Nuova Romagna Folk, sabato 17, animeranno la serata i ballerini di Rimini Dance Company e a seguire l’orchestra Luca Bergamini. Domenica 18, sempre in Piazza Bertoldi saranno presenti i ballerini Le Sirene Danzanti di Mirco e Sandra e, a seguire, l’orchestra Pietro Galassi & Poker d’Assi. In tutte le tre serate, per i più giovani ed i giovanissimi, al Parco Dante Alighieri (Ex-Orti Masi), si potrà ascoltare l’ottima musica del Live Festival, con 11 band musicali e 17 cantanti solisti, a partire dalle ore 19.00. Durante tutta la Festa, inoltre, troverete stand espositivi, ruota della fortuna e trucca bimbi. Domenica sera, a conclusione della festa, ci sarà l’estrazione della Lotteria dell’Amicizia 2024 che, quest’anno, mette in palio 2.500 € e numerosi altri premi.

Venerdì 16 agosto, alle ore 19.30, in Piazza Bertoldi, si terrà anche la cena di TESSERAMENTO GENERALE del PDCS, cui tutti gli iscritti e coloro che desiderano iscriversi al PDCS possono partecipare. Sempre venerdì 16 agosto, alle ore 18.30, presso la Chiesa Parrocchiale di Serravalle, come ogni anno, sarà celebrata la Santa Messa in ricordo di tutti i nostri cari amici defunti. Per maggiori informazioni su tutto il programma della festa potete consultare: il sito del PDCS www.pdcs.sm la pagina Facebook del PDCS: www.facebook.com/PDCS.SanMarino

