La 53ª edizione della Festa dell’Amicizia

La 53ª edizione della Festa dell’Amicizia.

Siamo giunti alla 53ª edizione della Festa dell’Amicizia, un appuntamento che da oltre mezzo secolo accompagna la storia della Democrazia Cristiana e rappresenta un momento importante di incontro con i nostri iscritti, simpatizzanti e con tutta la cittadinanza. «La Festa è innanzitutto un’occasione per stare insieme, ritrovarsi e vivere tre serate in un clima di amicizia e condivisione – spiega il Segretario Politico Gian Carlo Venturini - ma è anche un momento nel quale fermarsi a riflettere sul presente e, soprattutto, sulle scelte che attendono il Paese nei prossimi anni». Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, Piazza Bertoldi a Serravalle tornerà ad animarsi con uno degli appuntamenti più attesi e tradizionali dell’estate sammarinese. Tre giornate di incontro, partecipazione e convivialità, nelle quali momenti di approfondimento politico si alterneranno a musica, spettacoli, gastronomia e iniziative dedicate a tutte le generazioni, futuro della nostra Repubblica. Il confronto politico, che si svolgerà sulla Terrazza Ex-Ritrovo, toccherà specificatamente le prospettive di crescita economica del Paese, in vista della firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, nel prossimo autunno, e le prospettive di rafforzamento del nostro sistema sanitario. Nella serata di venerdì 21, alle ore 21.15, la riflessione riguarderà: SAN MARINO DOPO LA FIRMA DELL’ACCORDO CON L’UNIONE EUROPEA Interverranno: Luca Beccari, Segretario di Stato per le Affari Esteri Gian Nicola Berti, Segretario Politico AR Michele Muratori, Capogruppo Libera Matteo Rossi, Capogruppo PSD Andrea Menicucci, Consigliere RF William Vagnini, Segretario Generale ANIS Francesca Busignani, Segretario Generale USL Moderatore: David Oddone Nella serata di sabato 22, alle ore 21.15, il confronto sarà su: UNA SANITÁ PIÚ FORTE PER UNA COMUNITÁ PIÚ SICURA Interverranno: Massimo Andrea Ugolini, Segretario di Stato per la Sanità Manuel Ciavatta, Capogruppo PDCS Denise Bronzetti, Capogruppo AR Fabio Righi, Capogruppo Domani Motus Liberi Milena Frulli, Segretario Generale CDLS Enzo Merlini, Segretario Generale CsDL Moderatore: David Oddone Domenica sera 23 agosto, alle 20.30, in piazza Bertoldi, il Segretario Politico del PDCS Gian Carlo Venturini, proporrà la propria sintesi politica a tutti gli amici della Festa. «La Festa dell’Amicizia, è anche un forte momento identitario, che dimostra quanto il nostro partito ed i valori a cui si ispira siano radicati nel nostro Paese. A partire da momenti come questi – continua Venturini – esprimiamo il nostro modo di fare politica: ascoltando la cittadinanza e impegnandoci a servire la comunità con responsabilità e senso dello Stato». Alla Festa saranno presenti, come di consueto, gli stands gastronomici che offriranno la possibilità di cenare assieme alla propria famiglia ed ai propri amici, ed un ricchissimo programma folkloristico. Venerdì 21 agosto, alle ore 18.30, presso la Chiesa Parrocchiale di Serravalle, come ogni anno, sarà celebrata la Santa Messa in ricordo di tutti i nostri cari amici defunti. Sempre venerdì 21, in piazza Bertoldi, alle ore 19.15, si terrà la consueta cena di cui tutti gli iscritti e coloro che desiderano possono partecipare. Alle 20.30 prenderà avvio la serata con lo spettacolo di danza aerea con Virginia Martelli, momento con il poeta dialettale Checco Guidi e a seguire si esibirà l’orchestra La Nuova Romagna Folk. Sabato 22, animeranno la serata i ballerini di Le Sirene Danzanti di Mirco e Sandra e a seguire le orchestre Mirco Gramellini & David Pacini. Domenica 23, sempre in Piazza Bertoldi saranno presenti i ballerini Rimini Dance Company e, a seguire, l’orchestra Omar Codazzi. Per i più giovani ed i giovanissimi, al Parco Dante Alighieri (Ex-Orti Masi), venerdì 21 si esibirà la Revolution Live Band. Sabato 22 e domenica 23 si potrà ascoltare l’ottima musica del Live Festival, con band musicali e cantanti solisti, a partire dalle ore 20.00. Durante tutta la Festa, inoltre, troverete stand espositivi, ruota della fortuna e gonfiabile per i bambini. Domenica sera, a conclusione della festa, ci sarà l’estrazione della Lotteria dell’Amicizia 2026 che, quest’anno, mette in palio 3.500 € e numerosi altri premi.



Per maggiori informazioni su tutto il programma della festa potete consultare: il sito del PDCS www.pdcs.sm



c.s. Ufficio stampa del PDCS



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