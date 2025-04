La American chamber of commerce in Italy sulla sospensione dei dazi

La American chamber of commerce in Italy, rappresentata nella Repubblica di San Marino dal Dott. John Mazza, accoglie con favore la decisione del presidente Donald Trump di sospendere l’applicazione dei nuovi dazi reciproci per consentire l’avvio dei negoziati con i Paesi interessati a raggiungere un accordo in ambito tariffario con gli USA. Per i Paesi dell’area doganale UE, di cui fa parte anche la Repubblica di San Marino, si presenta l’opportunità di ristabilire le condizioni per un rapporto di interscambio commerciale con gli USA ordinato, equo e reciprocamente proficuo. Con la necessaria visione e lungimiranza, le parti dovrebbero porsi fin da ora l’obiettivo di medio termine di un accordo per la creazione di una zona di libero scambio EU-USA o ancora più significativamente UE-NAFTA (North American Free Trade Agreement), sulla falsariga dell’accordo sottoscritto lo scorso 06 dicembre 2024 tra l’UNIONE EUROPEA ed il MERCOSUR (Mercado Comùn del Sur). Altro obiettivo strategico da porsi nel contesto attuale è la revisione del sistema VAT europeo, per avvicinare l’Imposta sul Valore Aggiunto europeo alla Sales Tax statunitense, semplificando e riducendo gli oneri amministrativi, dichiarativi e finanziari degli operatori economici, e riducendo altresì le imperfezioni del sistema VAT che determinano significative aree di distorsione e disallineamento e conseguenti fenomeni di evasione e frode a livello nazionale e comunitario. Per un’iniziativa di revisione dell’IVA europea, San Marino potrebbe fungere da apripista e da banco di prova, con un progetto che preveda la graduale sostituzione dell’imposta monofase con un’imposta diretta sui consumi (sales tax), ampliando l’attuale Imposta Complementare sui Servizi per ricomprendere anche le cessioni di merci. Lo staff di AmCham è a disposizione per informazioni ei chiarimenti scrivendo a mazza@sanmarino.amcham.it