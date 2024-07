La Banca Centrale della Repubblica di San Marino firma un memorandum d'intesa con l’autorità di vigilanza portoghese su assicurazioni e fondi pensione (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões - ASF)

In data 2 luglio 2024 la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con la Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), autorità portoghese di vigilanza sul settore assicurativo e dei fondi pensione. Il Memorandum stabilisce un quadro di collaborazione bilaterale tra le due autorità di vigilanza nello svolgimento delle rispettive funzioni e compiti, offrendo una solida base per l’assistenza reciproca in materia di vigilanza e regolamentazione delle attività assicurative. L’accordo è stato firmato dalla Dott.ssa Margarida Corrêa de Aguiar, Presidente di ASF, e dal Dott. Andrea Vivoli, Direttore Generale di BCSM. La collaborazione e lo scambio di informazioni avviati grazie all’accordo, rimarca il Direttore Generale Vivoli, rafforzano la prospettiva di integrazione del nostro comparto assicurativo nel contesto europeo e, al contempo, consentono una maggiore diversificazione dei prodotti assicurativi disponibili per cittadini e residenti.”

Comunicato stampa

Banca Centrale della Repubblica di San Marino