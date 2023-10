La Banca Centrale della Repubblica di San Marino ricerca 1 Risorsa da inserire nel Dipartimento Esattoria quale addetto con la funzione di Messo Notificatore e Ufficiale della Riscossione

Nell’ottica del rafforzamento delle attività di esecuzione svolte dal Dipartimento Esattoria promosso dall’art. 5 della Legge 15 settembre 2023 n. 132 Banca Centrale ha deliberato l’assunzione di una nuova risorsa che svolgerà compiti di Messo Notificatore e Ufficiale della Riscossione.

• Requisito necessario: o Diploma quinquennale di scuola superiore.

• Requisiti preferenziali: o Residenza, cittadinanza sammarinese e/o permesso di soggiorno ordinario; o Non aver compiuto 35 anni di età alla data di scadenza del bando di selezione; o Laurea triennale o magistrale; o Esperienza nelle attività tipiche di un Messo Notificatore e Ufficiale della Riscossione tra le quali ad esempio il recupero crediti, i pignoramenti e altre attività quali aste mobiliari o immobiliari, procedure concorsuali e fallimentari, ecc..

L'assunzione sarà a tempo determinato per la durata di 12 mesi con facoltà di estensione a tempo indeterminato con inquadramento a Impiegato di primo livello, il riconoscimento di uno scatto di anzianità qualora in possesso di laurea e l’applicazione del periodo di prova e del salario d’ingresso secondo quanto previsto dal Contratto di lavoro per il Personale Quadro, Impiegatizio e Ausiliario della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

I candidati dovranno trasmettere una comunicazione, all’indirizzo di posta elettronica selezione.esattoria@bcsm.sm entro le ore 12:00 del 20 novembre 2023, indicante nell’oggetto il codice di riferimento della selezione. Dovrà essere allegato il Curriculum vitae, la documentazione attestante i requisiti necessari e preferenziali nonché il certificato penale e dei carichi pendenti; inoltre dovrà essere confermata la lettura dell’Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nelle pagine del sito www.bcsm.sm dedicate alla selezione.

La documentazione sarà trattata in maniera strettamente riservata e non sarà restituita. La Banca si riserva di convocare i candidati che, a suo insindacabile giudizio, riterrà maggiormente idonei per le fasi successive del processo di selezione. Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Umane della Banca Centrale della Repubblica di San Marino - risorse.umane@bcsm.sm.

