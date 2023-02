La Banca Centrale di San Marino ricerca risorse junior da inserire nel proprio organico

In considerazione di cessazioni di incarichi e di momentanee assenze di personale diviene necessaria la ricerca di risorse con competenze legali ed economiche. Inoltre, visti i prossimi impegni istituzionali connessi al negoziando Accordo di Associazione tra San Marino e l’UE, nonché l’esigenza di ulteriore apertura sul piano internazionale, è indispensabile un rafforzamento sia delle competenze linguistiche sia di quelle informatiche anche ai fini di una più efficiente e moderna gestione del sito web, quale strumento di efficace interazione con le diverse tipologie di stakeholders e controparti estere. Le assunzioni, tutte a tempo determinato, non comporteranno alcun aumento del costo complessivo del personale grazie alla sostituzione di personale assente o cessato, e consentiranno al contempo l’ingresso di risorse giovani, formate e preferibilmente con cittadinanza sammarinese, residenza o permesso di soggiorno ordinario nella Repubblica di San Marino.

• AREA LEGALE (codice di riferimento 23/01 – e-mail: selezione01@bcsm.sm) o Requisiti necessari: Laurea in Giurisprudenza o in ambito legale ed età non superiore a 35 anni alla data di scadenza del bando; o Requisiti preferenziali: Cittadinanza sammarinese, residenza o permesso di soggiorno ordinario nella Repubblica di San Marino; abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato e Notaio a San Marino ed esperienza lavorativa in studi legali.

• AREA ECONOMICA E DI RISK MANAGEMENT (codice di riferimento 23/02 – e-mail: selezione02@bcsm.sm) o Requisiti necessari: Laurea in ambito economico, esperienza lavorativa o di studio in Risk Management ed età non superiore a 35 anni alla data di scadenza del bando; o Requisiti preferenziali: Cittadinanza sammarinese, residenza o permesso di soggiorno ordinario nella Repubblica di San Marino.

• AREA INFORMATICA (codice di riferimento 23/03 – e-mail: selezione03@bcsm.sm) o Requisiti necessari: Laurea in ambito informatico o ingegneristico, ottima conoscenza degli applicativi di Office Automation ed età non superiore a 35 anni alla data di scadenza del bando; o Requisiti preferenziali: Cittadinanza sammarinese, residenza o permesso di soggiorno ordinario nella Repubblica di San Marino ed esperienza nella realizzazione e gestione dei siti web.

• AREA LINGUISTICA (codice di riferimento 23/04 – e-mail: selezione04@bcsm.sm) o Requisiti necessari: Laurea in traduzione e interpretariato (lingua inglese) o titolo equipollente ed età non superiore a 35 anni alla data di scadenza del bando; o Requisiti preferenziali: Cittadinanza sammarinese, residenza o permesso di soggiorno ordinario nella Repubblica di San Marino ed esperienza nella traduzione di testi normativi.

L'assunzione sarà a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, con inquadramento a Impiegato di primo livello, il riconoscimento di uno scatto di anzianità e l’applicazione del periodo di prova e del salario d’ingresso secondo quanto previsto dal Contratto di lavoro per il Personale Quadro, Impiegatizio e Ausiliario della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. I candidati dovranno trasmettere, entro le ore 12:00 del 21 marzo 2023 all’indirizzo di posta elettronica indicato per ciascuna area di selezione, il Curriculum vitae, copia del titolo di studio e copia di un documento di riconoscimento; inoltre dovrà essere confermata la lettura dell’Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella pagina dedicata alla selezione. La documentazione sarà trattata in maniera strettamente riservata e non sarà restituita. La Banca si riserva di convocare i candidati che, a suo insindacabile giudizio, riterrà maggiormente idonei per le fasi successive del processo di selezione. Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Umane della Banca Centrale della Repubblica di San Marino - risorse.umane@bcsm.sm.

Cs - Banca Centrale di San Marino

