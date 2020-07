La bandiera blu issata sul pennone di piazzale Roma

Turisti, autorità militari, la giunta comunale al completo e tanti cittadini hanno assistito questa mattina alla cerimonia che ha visto issare sul pennone in spiaggia a piazzale Roma la Bandiera Blu che segnala la qualità delle acque di Misano Adriatico. “La Bandiera Blu – ha detto il sindaco Fabrizio Piccioni - certifica da oltre 30 anni l’impegno che questo comune pone al tema della qualità e sicurezza della balneazione. Operiamo nel solco di scelte lungimiranti compiute dall’Amministrazione nei decenni scorsi con lo sdoppio della rete fognaria che ha sempre garantito una vacanza di qualità ai nostri ospiti”. Piccioni ha voluto ricordare, proprio nei luoghi che ne hanno distinto la sua attività, la prematura scomparsa di Pasquina Pala, Presidente del Consorzio Operatori di Spiaggia di Misano Adriatico e vicepresidente della Fondazione aMisano. “Lei sarebbe stata qui con noi, come sempre. Di solito la Bandiera Blu non è accompagnata da una dedica, ma io credo oggi sia giusto farlo perché la ‘Pasqui’ ha sempre voluto che l’Amministrazione si impegnasse per ottenerla. La Bandiera Blu quindi è per lei”.



