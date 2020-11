La bandiera di San Marino e l'inaugurazione della nuova scuola di Bazale in Malawi

La bandiera di San Marino e l'inaugurazione della nuova scuola di Bazale in Malawi.

Carissimi, con la festa di inaugurazione della scuola di Bazale altri tremila bambini entrano a far parte della famiglia di San Marino for the Children in Malawi; sono gli studenti della nuova scuola di Bazale. Il villaggio di Bazale (Malawi) infatti era rimasto privo della scuola primaria; muri che cadevano a pezzi, aule senza tetto e senza pavimento, centinaia di bambini che erano rimasti privi di istruzione e di dignità. Nel 2018 grazie alla grande generosità di alcuni cari amici insieme al sostegno di tutti quanti voi abbiamo iniziato i lavori di ricostruzione di questa struttura ed il 21 Ottobre 2020 è stata inaugurata la nuova scuola di Bazale, che ora è diventata una vera scuola per tutti i suoi studenti ! Come sempre abbiamo voluto mettere la bandiera di San Marino su questo nuovissimo progetto appena ultimato! La nostra bandiera, che ci vorrebbe una poesia per dire quanto è bella, a Bazale è diventata addirittura la realizzazione di un sogno per tutti i suoi studenti che ora sanno che grazie a questa nuova scuola possono davvero sperare in un futuro migliore ! La scuola di Bazale diventa la sesta scuola che l’Associazione San Marino for the Children onlus ha realizzato in questi dodici anni di lavoro in Malawi; complessivamente ogni giorno vengono accolti più di ottomila studenti in queste sei nuove strutture. Nonostante le difficoltà, questa nostra storia va avanti, con fiducia. Grazie di cuore !

San Marino For The Children

