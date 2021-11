La bandiera di San Marino issata a mezz’asta all’ingresso principale di Expo 2020 Dubai

L’intera Esposizione Universale rende onore al grande Commissario Generale di San Marino Mauro Maiani

Nel giorno della commemorazione dei defunti l’intera Expo piange la grande perdita del Commissario Generale di San Marino e Ambasciatore presso gli Emirati Arabi Uniti Mauro Maiani.

La bandiera della Repubblica di San Marino issata a mezz’asta in segno di lutto e profondo rispetto spicca tra le altre 191 dei Paesi partecipanti ad Expo 2020 Dubai.

Il rientro della salma del Commissario in Repubblica è previsto per oggi pomeriggio, accompagnata dall’Accreditation and Event Manager Elisabetta Bucci e dalla Sales Manager Sara Conti.

Il Direttore Letizia Cardelli e la Media Manager Ilaria Brizi resteranno a Dubai, con i volontari, dove il Padiglione riaprirà domani mattina le sue porte al pubblico, con forte dedizione e motivazione di tutto il team, che resta unito e continuerá a prestare servizio e a proseguire nel progetto per il quale Mauro Maiani ha investito tutta la sua vita. Nei prossimi giorni verrá predisposto un libro di condoglianze per raccogliere i messaggi di tutti i paesi partecipanti in memoria di Mauro Maiani.











Comunicato stampa

Commissariato Generale di San Marino Expo 2020