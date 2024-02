La bandiera di San Marino su un francobollo dell’ONU

La bandiera di San Marino su un francobollo dell’ONU.

La bandiera della Repubblica di San Marino sarà protagonista di un’emissione dell’Amministrazione Postale delle Nazioni Unite, il vessillo bianco e azzurro sarà infatti su un francobollo da 1,55 dollari della serie “Bandiere del mondo”. Sul foglietto numero 58, insieme alla bandiera di San Marino ci saranno quelle di Libano, Venezuela e Yemen. La data di emissione è quella del prossimo 15 marzo 2024. Il concept del foglietto è del danese Ole Hamann mentre il designer è Rorie Katz delle Nazioni Unite, il formato dei francobolli è il tradizionale 40mm X 30mm con dentellatura 14x13-1/4. Saranno prodotti 11 mila foglietti per un totale di 176.000 francobolli, 44.000 francobolli per ciascuna nazione. L’ emissione è disponibile nel formato “a foglio intero” o nel formato “a serie unica” composta da un francobollo per ciascun paese.

cs Poste San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: