“La Basilica del Santo” - Un percorso didattico tra storia e tradizione

“La Basilica del Santo” - Un percorso didattico tra storia e tradizione.

Un percorso di conoscenza che intreccia storia, tradizione agiografica, aspetti istituzionali e religiosi e con un forte valore identitario per la Repubblica di San Marino: questo è il progetto didattico “Le pietre ci parlano: la Basilica del Santo”.

Per il quarto anno anche nell’anno scolastico 2025/2026 gli Istituti Culturali, Musei di Stato (Sezione Archeologica e Sezione Didattica) hanno attivato il progetto sulla Basilica di San Marino, al quale partecipano due classi della Scuola Elementare: 5A di Borgo Maggiore e 5 di Falciano.

Al tempo stesso luogo di culto e sede di importanti cerimonie istituzionali, la Basilica di San Marino insieme alla Chiesa di San Pietro costituisce il nucleo fondativo della comunità sammarinese, che dal Santo trae origine.

Il percorso didattico è articolato in vari momenti e incontri.

Un incontro iniziale, in classe, curato dalla Sezione Archeologica e dalla Sezione Didattica dei Musei di Stato (dott.ssa Paola Bigi, geom. Daniel Pedini, dott. Juan Carlos Ceci) è stato incentrato sul complesso architettonico della antica Pieve di San Marino e antica Chiesa di San Pietro, demolite nel 1825 per costruire i nuovi edifici di culto.

È quindi seguito un incontro in classe curato dalla dott.ssa Silvia Berti, Direttore del Cerimoniale Diplomatico (Dipartimento Affari Esteri), sui Capi di Stato della Repubblica di San Marino, gli Ecc.mi Capitani Reggenti, e le cerimonie istituzionali che si svolgono nella Basilica del Santo.

Il 16 marzo 2026 le classi hanno seguito a Palazzo Pubblico e nella Basilica del Santo le fasi della elezione e proclamazione dei nuovi Capitani Reggenti per il semestre 1 aprile-1 ottobre 2026. Bambine e bambini hanno potuto così partecipare a un importante momento della vita istituzionale della Repubblica.

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura Teodoro Lonfernini si è così rivolto alle classi: “Avvicinare le bambine e i bambini di San Marino ai luoghi simbolo della nostra vita istituzionale e della nostra tradizione è un impegno imprescindibile. Poiché rappresentate il nostro domani, è fondamentale offrirvi radici solide oggi. L’elezione dei Capitani Reggenti è uno dei momenti più alti della nostra Repubblica: viverla da vicino sarà per voi un’esperienza indelebile, capace di forgiare nel profondo la vostra identità sammarinese.”

Le classi concluderanno il percorso didattico con una visita al Museo di Stato e alla Basilica del Santo, accolti dal Rettore della Basilica Don Marco Mazzanti e dai Massari del Santo Antonio Ceccoli e Luigi Perotto.



Comunicato stampa

Istituti Culturali

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: