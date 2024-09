La bellezza di San Marino nei templi mondiali della moda

Glamour Parrucchieri Barber Shop di San Marino protagonista alla Milano Fashion Week e alla Paris Fashion Week

Milano è una delle capitali mondiali della moda. L’evento più importante del settore è la Milano Fashion Week, istituita nel 1958 come Settimana della Moda, una kermesse che due volte l’anno, a febbraio e settembre/ottobre, attira creativi, addetti ai lavori, buyer, giornalisti e un pubblico di appassionati. Le sfilate presentano le collezioni degli stilisti, anticipano tendenze, sono il riflesso di cambiamenti socio-culturali. La Milano fashion week fa parte delle “Big Four”, ovvero le quattro “settimane” più importanti per il mondo della moda che si svolgono di seguito nelle capitali mondiali del settore: New York, Londra, Milano e Parigi. È indetta dalla Camera Nazionale della Moda italiana, organizzazione non a scopo di lucro che disciplina, coordina e promuove lo sviluppo della moda italiana ed è responsabile dell’organizzazione degli eventi legati alla moda di Milano. E anche la Repubblica di San Marino è presente a questo grande evento con l’associato OSLA: “Glamour Parrucchieri Barber Shop”. Lo store di Murata dopo essersi distinto in territorio con la creazione di acconciature ad “Una Voce per San Marino, Canto di Natale (trasmesso in diretta su Canale 5), l’apprezzata sfilata Glamour all’evento “Remember Symbol” replicata anche a Rimini per la “Notte Rosa”; il concerto di “Mr. Rain”, allarga i suoi orizzonti e plana alla Milano Fashion Week con i titolari Patrizia Renzi e Randolfo Donnarumma. Milano sarà solo il primo step. A distanza di pochi giorni per i professionisti sammarinesi, la seconda sfilata sulla passerella di Parigi, per l’attesissima “Paris Fashion Week.

Serietà, professionalità, talento, creatività sono le caratteristiche che distinguono “Glamour Parrucchieri Barber Shop San Marino, professionisti della Repubblica di San Marino capaci di distinguersi anche sulle passerelle internazionali.



