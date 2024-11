La biblioteca di San Clemente fa "boom" nel 2024

La Biblioteca Comunale “Giuseppe Tasini" di San Clemente fa “boom” nel 2024. I dati dell’attività svolta dal 1° gennaio al 13 novembre confermano l’ottimo stato di salute del centro culturale inaugurato nel 2011 nel borgo storico. Tutti in aumento gli indicatori che testimoniano come la “Tasini” rappresenti un punto di riferimento non solo per i sanclementesi bensì si rivolga, attraverso i suoi servizi di prestito, studio e progettualità, anche agli altri comuni della Valconca e alle località più a sud della Riviera. “Siamo davvero soddisfatti dei risultati raggiunti - dice la Sindaca Mirna Cecchini -. Il nuovo traguardo conferma come la politica di sostegno alle attività culturali debba proseguire ed essere ulteriormente incentivata grazie alla sempre più ampia e proficua rete di collaborazioni tra istituzioni locali e territorio. La Tasini, proprio in virtù della sua funzione di catalizzatrice e promotrice della conoscenza e quale ‘punto di caduta’ per iniziative, eventi e cicli di conferenze, merita un riconoscimento importante”. “Crediamo - aggiunge l’Assessora alla Cultura, Stefania Tordi - che la Tasini possa crescere ancora. Le premesse per far sì che diventi una Casa della Cultura a tutto tondo ci sono e il gradimento dell’utenza, ampiamente dimostrato, va in questa direzione. Nel 2025, la Biblioteca Comunale festeggerà i suoi primi 14 anni: nel mese di gennaio organizzeremo una piccola cerimonia di ‘buon compleanno’ aperta alla cittadinanza e a quanti vorranno presenziare”. La Sindaca Cecchini e l’Assessora Tordi esprimono un ringraziamento particolare alla coordinatrice Sammantha Baiocco per l’impegno, la costanza e la passione che profonde nella gestione quotidiana. I dati Gli accessi totali registrati nel periodo 1° gennaio-13 novembre 2024 sono stati 2.229: erano 1.263 nei dodici mesi del 2023. Oltre 2.000 (2085) i prestiti (1.341 nel 2023). Centouno i nuovi utenti (71 nel 2023); 25 dei quali con nuova tessera e 76 da associazione con altre biblioteche. Ben 427 i nuovi volumi a catalogo, molti dei quali frutto di singole donazioni da parte dei privati o altri enti. Tra le progettualità vanno ricordate le collaborazioni con la scuola Elementare di San Clemente Capoluogo, il Salottino Letterario, le letture dedicate alla scuola Materna, le Degustazioni Letterarie, l’Autore col Té - appuntamenti mensili per gli scrittori del territorio -, le letture dedicate alla scuola Elementare di Sant’Andrea in Casale e il Gruppo di Lettura.

Ufficio stampa San Clemente