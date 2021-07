La Bottega delle Delizie Srl, raddoppia lo sconto SMaC dal 2% al 4% dall'1/7/2021 al 31/12/2021

La Bottega delle Delizie fa le cose in grande! Raddoppia nuovamente lo sconto SMaC e ne triplica la durata estendendo l'iniziativa promozionale ad un intero semestre! Dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, tutti i titolari di SMAC Card che effettueranno acquisti presso il punto vendita di Murata, riceveranno, al pagamento dell'acquisto, una ricarica Sconto SMaC raddoppiata! Per sei mesi, tutte le operazioni di vendita verso i titolari di SMac Card saranno straordinariamente calcolate al 4% raddoppiando lo sconto SMaC 2% del Settore Alimentari. Il raddoppio dello sconto (+2%) è interamente sostenuto da La Bottega delle Delizie Srl. Come per tutte le operazioni SMAC Sconto la ricarica potrà essere spesa liberamente dall'acquirente nel circuito SMC Card: Esercenti SMAC Sconto e PaGO!SMaC. L'attivazione della campagna promozionale fa seguito al favorevole riscontro della clientela all'iniziativa di raddoppio dello sconto SMac, attivata nel bimestre febbraio/marzo 2021, ed è frutto di specifico accordo sottoscritto dall'Amministratore de La Bottega delle Delizie Srl Gian Carlo Foscoli con il Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio Marco Gatti. La scelta de La Bottega delle Delizie Srl di utilizzare l'aumento della ricarica SMaC, conferma la valenza delle funzioni di fidelizzazione del circuito SMaC ed al contempo evidenzia la trasparenza fiscale dell'operatore economico. La Bottega delle Delizie è un negozio di alimentari, frutta e verdura e piccola gastronomia a gestione famigliare, la classica bottega di una volta, sempre attenta alle esigenze della propria clientela.

C.s. Dipartimento Finanze e Bilancio - Servizio San Marino Card