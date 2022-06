La buona politica - Ripartire dagli esempi che hanno fatto grande San Marino, l’Italia e l’Europa

Mercoledì 15 giugno, alle ore 18:00, presso la Sala Montelupo di Domagnano, il PDCS, i GDC e la Fondazione Santo Marino organizzano il primo evento estemporaneo del nuovo percorso di Scuola di Formazione Politica dal titolo: “La Buona Politica: gli uomini, le donne che hanno fatto grande San Marino, l’Italia e l’Europa” con la presentazione del libro di Marco Follini “Via Savoia, il labirinto di Aldo Moro”.

Durante la serata interverranno Pasquale Valentini, Presidente del Partito Democratico Cristiano, Marco Follini, già Senatore e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana e Markus Krienke, Professore di Filosofia moderna ed Etica Sociale alla Facoltà di Teologia di Lugano. Modera Sara Bucci giornalista di San Marino Rtv.

Il testo, ad opera di Marco Follini, si interseca perfettamente con il nuovo percorso di formazione, in programma da ottobre a febbraio, voluto fortemente dal PDCS e dai GDC, in collaborazione con la Fondazione Adenauer e De Gasperi.

Questa nuova edizione della Scuola di Formazione Politica richiamerà alla necessità di formarsi attraverso le esperienze ed il carisma di statisti come Clara Boscaglia, Federico Bigi, Alcide De Gasperi, Aldo Moro, Andreotti, Adenauer, Kohl e Merkel, tutte figure di spicco di quella che è stata, ed è ancora, l’azione politica della Democrazia Cristiana a San Marino, in Italia ed Europa.

Politica fatta da Partiti e Persone, donne e uomini, che hanno saputo interpretare al meglio quello che il nostro percorso formativo - alla sua terza edizione - vuole porre al centro: “la Buona Politica”.

Queste personalità, infatti, incarnando gli ideali democratico cristiani hanno governato al meglio i loro Paesi, trasportandoli per mano nel cambiamento, sapendo coinvolgere la cittadinanza in una azione davvero popolare.

Attraverso un percorso introspettivo, incentrato non tanto sulle tappe storiche o gli avvenimenti ma sulla loro umanità, le idee, le visioni, le paure, il vivere quotidiano, vorremmo approfondirne la conoscenza, e riproporli quali modelli per i giovani e per tutti coloro, che vogliono fare politica nel tempo presente.

In un mondo sempre più “liquido”, con ideali in forte mutamento, incentrato sui social e sull’apparire più che sull’essere, il loro esempio, la loro umanità e sincerità nel vivere l’impegno politico-sociale, pensiamo sia ancora estremamente attuale.

Pertanto, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese, i Giovani Democratico Cristiani e la Fondazione Santo Marino desiderano invitare tutta la cittadinanza a partecipare alla presentazione del libro di Marco Follini, il prossimo mercoledì 15 giugno, alle ore 18.00, presso la Sala Montelupo, e alla nuova serie di incontri della Scuola di Formazione Politica (di cui verrà comunicato prossimamente il calendario). Per chi lo desidera sarà possibile acquistare il volume della casa editrice La nave di Teseo, direttamente alla serata grazie alla collaborazione con la libreria COSMO.



Comunicato stampa

PDCS, GDC e Fondazione Santo Marino



