“La Canonica ad Faitèn” arriva in TV

La Compagnia della Corona è lieta di annunciare al proprio numeroso pubblico che – grazie ad un accordo tra Ente Cassa di Faetano e San Marino RTV – la commedia andata in scena il 24 e 25 settembre al Teatro Nuovo di Dogana dal titolo “La Canonica ad Faitèn” sarà trasmessa sui canali della San Marino RTV (831 dgt – 520 sat.) mercoledì 22 dicembre alle ore 20.50 e domenica 26 dicembre alle ore 16.05. I tre atti brillanti nati dalla penna di Stefano Palmucci, e messi in scena dallo stesso con una batteria di ottimi colleghi attori, sarà dunque portata nelle case di tutti, a beneficio di coloro che per vari motivi o non si possono spostare oppure non avevano potuto trovare posto a teatro, in occasione delle rappresentazioni dal vivo. La Compagnia della Corona si compiace vivamente di questa messa in onda, ed è convinta di poter portare nelle case di tutti i sammarinesi ed anche degli italiani che masticano un po’ di dialetto romagnolo, una ventata di sano buonumore, della più sana e schietta allegria, grazie alla provata verve degli attori e dall’assoluta comicità del testo prodotto dal pluripremiato autore sammarinese.

La commedia narra le vicende di Don Eugenio – il prete che nel 1920 riuscì con l’aiuto di alcuni parrocchiani a costituire la Cassa Rurale di Faetano – e al suo faticoso districarsi tra la petulante perpetua Pasquina e il tirchio sagrestano Giuseppe per riuscire a disinnescare le turpi trame dell’Avv. Tirabassi, mosso da alcuni oscuri banchieri, contrari alla nascita della nuova banca. A ravvivare e complicare la vicenda, la duchessa di Faetano, la comare Cesira – informatissima sui vivi ma ancor più sui morti – e il falegname Bruno, in cerca di lavoro come costruttore di casse e scambiato per capace “cassiere”! “La canonica ad Faitèn” intreccia vicende inventate ma verosimili in un contesto storico, sociale e ambientale rigorosissimo della Faetano d’epoca, ove convivono parimenti personaggi realmente esistiti (compresa - incredibile ma vero - la duchessa di Faetano) e personaggi inventati. Si succederanno sul palco Nello Casali nel ruolo del prete don Eugenio, Alida Casadei in quello della comare Cesira, Marco Schiavi che sarà il cassiere Bruno, Monica Tamagnini la perpetua Pasquina, Stefano Palmieri nei panni del sacrestano Jusef, Chiara Schwagel che sarà la duchessa De Payart e Stefano Palmucci ha tenuto per sé la parte dell’avvocato Tirabassi (detto “Znov”, e scopriremo il perché).

Tre atti comico-brillanti ove in alcuni passaggi la fedeltà storica deve cedere il passo a licenziose iperboli comiche, in ossequio al principio apodittico per cui la commedia dialettale, per propria natura, “deve” fare ridere. Nella vicenda narrata non mancano comunque, in seconda chiave di lettura, curiose e sinistre analogie con l’attualità, nonché – volendo – preziosi insegnamenti. Siamo consapevoli che la fruizione di una commedia a teatro, dal vivo, sia un’esperienza unica e impareggiabile; tuttavia, in tempi di emergenza come questi, crediamo che l’opportunità di potersi godere uno spettacolo divertente e “nostrano”, calato nei valori più autentici del nostro folklore e stando comodamente seduti nella propria poltrona, sia parimenti appagante e rappresenti una bella opportunità di assaporare al meglio l’atmosfera natalizia.

Dunque mercoledì 22 tutti sintonizzati sui canali di San Marino RTV (831 dgt – 520 sat), con replica per il giorno di Santo Stefano (ore 16).

Buon divertimento!!