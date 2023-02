La Cantante riminese Darma torna con il singolo "Lo deciderà l'amore"

Ci sono forze che non è possibile percepire sempre. Eppure esistono. E sapersi affidare a qualcosa di invisibile è un talento. O forse un destino. Lo stesso che ogni volta richiama sempre e di nuovo Silvia Vasini, in arte Darma, con una forza ancestrale sul cammino della musica. E’ sicuramente l’Amore il leit motiv, insieme al cor-aggio, dei brani dell’artista romagnola che il 17 febbraio tornerà con Lo deciderà l’amore. DARMA scrive questo pezzo affidandosi a CRISTIAN BONATO e al suo studio Numeri Recording a Rimini, accompagnata dalle chitarre di MASSIMO MARCHES (cantautore e chitarrista riminese di rilievo). Lo deciderà l’amore riporta subito alla mente l’intuizione junghiana del filo d’oro: la vita e le sue peripezie, la paura e gli errori, spesso possono portare a separarsi, allontanarsi, scegliere strade diverse; resta che se c’è quel filo a unire due Anime, quelle si ritroveranno. “Lo deciderà l’amore cosa siamo noi” diventa la chiave per comprendere cosa stia dentro ad ogni relazione, il passato viene vissuto come il necessario cammino dell’alchimista per trasformarsi e consegnarsi all’Amore. Anche il percorso di formazione ed evoluzione di Darma si sente in quest’ultimo singolo, con sonorità introspettive e una voce matura e consapevole.

cs S&D Rec

