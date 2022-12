La Caritas ringrazia i sammarinesi per la solidarietà

Carissimi Sammarinesi,

nell’approssimarsi del Santo Natale e della fine di quest’anno solare, desideriamo ringraziare il Signore per la Sua Provvidenza e tutti voi che, in spirito di vicinanza e generosità, con le vostre donazioni avete contribuito ad alleviare le sofferenze di tante persone e famiglie colpite nella loro dignità dalla crisi economica e dalla guerra. A tutti abbiamo cercato di dare le risposte necessarie, forse non sufficienti, ma certamente tutte quelle che, grazie a Voi, siamo stati in grado di offrire.

Un Grazie di cuore a tutte le mani che, come dice papa Francesco, sono le mani operose "che portano speranza e fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio". Natale è la manifestazione che Dio si è “schierato” una volta per tutte dalla parte dell’uomo, per salvarlo, per risollevarlo dalla polvere, dalle sue miserie, dalle sue difficoltà. Dio, in Gesù, si è fatto povero e vicino a ogni uomo perché ci ama tutti. Questo è l’augurio che tutti noi di Caritas vogliamo inviare: il cuore degli uomini si apra al Nostro Signore Gesù Cristo e al dono della sua pace.

Auguri di un Buon Santo Natale e di un Felice Anno Nuovo

Don Alessandro Santini e i volontari Caritas

