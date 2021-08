La Carlo Biagioli srl partecipa a “Mi Gusto San Marino” edizione 2021, l’evento enogastronomico più amato del territorio, con uno dei suoi format più seguiti “La cucina creativa” , per l’occasione fornelli in trasferta dal laboratorio artigianale “Buonissimo” di Domagnano (che collaborerà all’evento) a via Eugippo, cuore pulsante della manifestazione che ormai da 8 anni caratterizza e anima il Centro Storico di San Marino.

E’ ai fornelli mentre si prepara una pietanza che nascono le idee migliori o ci si lascia andare a confidenze e si racconta tanto di sé, in una dimensione privata e intima, cucinare, elaborare una ricetta aiuta senza dubbio a liberare la propria creatività…se lo si fa con l’uso di prodotti del territorio il godimento è ancora maggiore. Il format sarà ospitato presso lo stand di “Buonissimo”in via Eugippo, a fianco di quello di “Barbò Ceramica San Marino”, si comincia martedì 17 alle ore 18, ospite Carmen Schiavone

“La Chiara srl trattamento acque”, a seguire Paolo Canarezza di Barbò Ceramica San Marino, il giorno seguente sarà il turno di Ermira, imprenditrice agricola, amante dell’agricoltura e impegnata in questo settore. Gli ospiti si cimenteranno nella preparazione di una gustosa ricetta, nel contempo ci racconteranno la loro storia, il valore aggiunto della loro attività, i momenti di stop e quelli di rinascita. La tradizione come punto d’orgoglio e stimolo a una conoscenza ed uso sempre maggiore.

“Poi ancora in alto con un grande salto”

La cucina letteraria: rebirth dal territorio Il tema della rinascita è talmente caro alla Carlo Biagioli srl da farne oggetto del tema dell’ultimo concorso d’arte lanciato, a titolo “Stop-Reset-Start- Tempo per partecipare sino al 15 ottobre. Il tema della rinascita nell’arte, in cucina e nella vita, flusso continuo e creativo che ci invita ad andare avanti e regalare al mondo la migliore versione di noi stessi. La ricetta con la quale si cimenteranno gli ospiti sarà uno dei piatti romagnoli per eccellenza: strozzapreti, piatto tipico del territorio, il gesto necessario alla sua preparazione ci rimanda a un movimento suggestivo e alare, il condimento del piatto sarà realizzato dall’ospite dei vari appuntamenti a seconda del gusto e delle materie prime che preferirà utilizzare. Evento in diretta su fb e sul nostro canale Youtube.

Partner del format: Buonissimo San Marino.