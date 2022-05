La cartolina di Rimini all’Eurovision conquista più di 400mila visualizzazioni sui social

Rimini nella top ten delle località italiane più visualizzate grazie alla vetrina internazionale dell’Eurovision song contest. Le cartoline riprese dal drone Leo per l’Eurovision 2022 e mandate in onda dal 10 al 14 maggio hanno conquistato i viaggiatori di ogni continente. Sono stati pubblicati un totale di 79 post per la promozione del territorio e del turismo in Italia, che hanno raggiunto complessivamente, sui social Rai, 64.513 account unici sul Facebook, 349.289 su Instagram, generando 379.816 impressions totali. Su Twitter si sono registrate 200.105 visualizzazioni e 14.083 interazioni. E la video cartolina della città di Rimini con un viaggio di 40 secondi dall’alto che ha mostrato le grandi bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche della città (https://www.instagram.com/p/CdeQUPLNm67/?igshid=YmMyMTA2M2Y=) è stato vista 432.718 volte. Le postcards sull'Italia che sono state abbinate ad ognuno dei 40 Paesi in gara e ai rispettivi artisti e realizzate grazie alla sinergia tra Rai, Ministero del Turismo e Enit, hanno regalato un affresco delle bellezze del Paese e raccontato gli scenari mozzafiato dell’Italia. Il drone ha unito una tecnica di ripresa acrobatica a quella stabilizzata, insieme alla Cgi e alla grafica in postproduzione ed è stato invocato dai conduttori per lanciare i concorrenti in gara. Una campagna che oltre a intercettare i telespettatori della manifestazione “non sportiva” più guardata al mondo, ha ottenuto una grande visibilità anche sui canali social.

SECONDA SEMIFINALE – 12 maggio Svezia – Rimini (Emilia Romagna vista 432.718 volte)

