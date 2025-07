La CDLS al XX Congresso CISL: sensibilità comuni su lavoro e giustizia sociale

La Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi, con il Segretario Generale Milena Frulli e il Segretario Generale Aggiunto Paride Neri, ha preso parte al XX Congresso Confederale della CISL, apertosi il 16 giugno a Roma con la relazione introduttiva della Segretaria Generale Daniela Fumarola. Al centro dei lavori, il forte appello della CISL per la costruzione di un Patto della Responsabilità tra governo, imprese e parti sociali. "È tempo di stringere un grande Patto della Responsabilità: governo, sindacato e sistema delle imprese devono partecipare insieme per raggiungere obiettivi comuni", ha dichiarato Fumarola aprendo il congresso. Nel suo intervento, la Segretaria Generale ha definito inaccettabile l’attuale numero di morti sul lavoro, rilanciando la proposta di un accordo nazionale vincolante su salute e sicurezza, basato su prevenzione, formazione e controlli efficaci. Tra i temi centrali, anche la difesa del potere d’acquisto attraverso la contrattazione collettiva e la proposta di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Un tema, quest’ultimo, da tempo sostenuto anche dalla CDLS, soprattutto nella prospettiva della settimana corta come leva per migliorare la qualità della vita e la produttività. Grande attenzione è stata dedicata anche alla giustizia fiscale, con la richiesta di un riequilibrio del carico tributario a favore di lavoratori e pensionati, e di misure concrete contro la speculazione su tariffe e beni essenziali. A questo tema si collega la piaga dell'evasione fiscale, un vero e proprio furto per lavoratori e pensionati. Durante il dibattito congressuale sono state affrontate le grandi sfide del nostro tempo: dalla transizione demografica ed ecologica, all’innovazione, all’energia, fino all’impatto crescente dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. Proprio su quest’ultimo tema, nella giornata odierna si è tenuta una tavola rotonda con la partecipazione, tra gli altri, del ministro Calderone. Il confronto ha delineato un quadro articolato delle implicazioni etiche e sociali legate all’introduzione dell’IA nei contesti lavorativi con un forte richiamo alla necessità di affermare la centralità dell'uomo. Indispensabile investire convintamente su formazione e orientamento. “Un congresso ricco di contenuti affrontati in modo costruttivo – sottolinea la delegazione CDLS presente ai lavori – che conferma una forte sintonia di valori e prospettive tra CISL e CDLS, a partire dal comune impegno per un sindacato partecipativo, responsabile e centrato sulla persona”. Altro tema dibattuto, la sfida dell'integrazione europea per il governo delle transizioni e la difesa della democrazia in un quadro geopolitico in profondo cambiamento. Il Congresso ha visto anche la partecipazione di numerosi ospiti internazionali, tra cui rappresentanti sindacali di Bielorussia, Birmania, Israele, Palestina e Ucraina. Le loro testimonianze hanno evidenziato le gravi situazioni che stanno vivendo nei rispettivi Paesi e il forte bisogno di pace, giustizia e libertà: obiettivi che rappresentano una sfida imprescindibile per il sindacalismo a livello globale.

