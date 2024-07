La CDLS annuncia il 17° Congresso Confederale "Costruttori di futuro"

La CDLS annuncia il 17° Congresso Confederale "Costruttori di futuro".

Si avvicina la stagione congressuale per la CDLS – Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi: sono infatti state decise dagli organismi confederali le date del 17° Congresso Confederale che si terrà presso il Centro Congressi Kursaal nei giorni 15, 16 e 17 Ottobre 2024. Sono state anche deliberate le date dei Congressi delle Federazioni che si svolgeranno nell’ambito di una giornata e si terranno presso la Sala riunioni “Due Archi” di Fiorentino con la seguente articolazione: 15° Congresso della Federazione Industria e Artigianato (FLIA) il 22 Ottobre, 14° Congresso della Federazione Pubblico Impiego (FPI) il 24 Ottobre, 9° Congresso della Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi (FNPS) il 29 Ottobre e, per concludere il 9° Congresso della Federazione Costruzioni e Servizi (FCS) il 5 Novembre. Interviene il Segretario Generale Prof.ssa Milena Frulli: “Questa tornata congressuale sarà una splendida occasione per coinvolgere tutta la nostra base di iscritti nella vita della Confederazione, affrontando tematiche di stretta attualità e discutendo assieme di argomenti che stanno cambiando profondamente il mondo del lavoro e la vita sociale. Nell’ambito del nostro operare quotidiano, privilegiamo un rapporto di dialogo e confronto verso chi si rivolge alla CDLS ed abbiamo raccolto preziosi suggerimenti e critiche da parte delle lavoratrici, dei lavoratori, del mondo della terza età. Questo materiale informativo verrà elaborato nelle Tesi Congressuali, sarà base di confronto nel dibattito congressuale e porterà alla definizione di richieste e proposte che verranno sottoposte al nuovo Governo.” “Non a caso – puntualizza il Segretario Generale CDLS – abbiamo pensato ad un titolo del 17° Congresso che possa trasmettere sinteticamente ciò che la Confederazione Democratica vuole essere per i prossimi anni: ‘Costruttori di futuro’. Il sottotitolo intende sottolineare un valore che per noi non è negoziabile e che si riferisce a ciò che la CDLS è stata dalla sua fondazione e vuol continuare ad essere: ‘1957-2024 – Liberi ed indipendenti’. Libertà ed indipendenza che sono intimamente ed indissolubilmente legate alla storia del nostro Paese e che per la Confederazione Democratica assumono tuttora una rilevante importanza tenuto conto delle peculiarità di San Marino.” “In attesa del 17° Congresso Confederale – sottolinea la Prof.ssa Milena Frulli – abbiamo pensato di promuovere due eventi pubblici che hanno l’obiettivo di approfondire tematiche di grande interesse e di forte impatto sulla cittadinanza. Il primo evento è previsto per il pomeriggio del 12 Settembre prossimo presso la Sala Montelupo a Domagnano con il titolo “Pensioni & Sanità – La difesa del welfare e le grandi sfide del futuro”; a questo incontro sono stati invitati esperti e professionisti che affronteranno varie tematiche: l’invecchiamento attivo nei suoi vari aspetti, il contrasto alla denatalità, la difesa del potere di acquisto delle pensioni, la transizione dal mondo del lavoro al pensionamento, il rilancio della sanità pubblica quale servizio universale di eccellenza ed un rinnovato rapporto tra sanità ed utenza.” “Il secondo evento – conclude il Segretario Generale CDLS – è previsto per il pomeriggio del 17 Settembre 2024, sempre presso la Sala Montelupo di Domagnano ed avrà come titolo “Intelligenza artificiale, tra rischi ed opportunità”. Anche a questo evento parteciperanno esperti di elevato standing, tra cui un esponente di livello internazionale, un sociologo ed un esperto di politiche del lavoro e di innovazione industriale, che affronteranno i vari aspetti legati al rapido e dilagante impatto dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, nei rapporti sociali e familiari e, più in generale, sull’economia globale. Da parte mia e di tutta la CDLS, è stato forte l’impulso per aprire il dibattito su questo importante argomento che rivoluzionerà in maniera rilevante tanti aspetti del nostro vivere quotidiano. Sul tema dell’Intelligenza Artificiale sarà nostra intenzione aprire un approfondito confronto con il nuovo Esecutivo per intervenire tempestivamente con tutte le tutele possibili e con una regolamentazione a tutela dei lavoratori e lavoratrici, famiglie e pensionati. Ancora una volta la CDLS è pronta ad affrontare le nuove sfide, senza pregiudizi e con lo sguardo rivolto al futuro.”

cs CDLS – Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: