La CDLS ricorda Pietro Bianchi: un maestro di umanità

“A due anni dalla sua scomparsa, Pietro resta un baluardo e una guida per tutti noi”. Così il segretario della CDLS, Gianluca Montanari, ricorda la figura di Pietro Bianchi, nome storico del movimento sindacale e della società sammarinese scomparso il 30 gennaio 2020.

“Pietro è stato un esempio di generosità e altruismo guidando per 25 anni la Fondazione Solidarietà. In qualità di presidente, - spiega Montanari - si è impegnato in prima persona nella realizzazione di numerosi progetti di solidarietà nell’ambito della sanità, dell’istruzione e della formazione professionale in diverse aeree povere del Mondo. Con il suo incrollabile ottimismo e la sua energia ci insegnato il valore dell’impegno e della dedizione verso i più deboli. Ciao Pietro, maestro di umanità”.









Comunicato stampa

CDLS