La Cdls sul Pianello per i diritti delle donne afghane

La Cdls sul Pianello per i diritti delle donne afghane.

Sul Pianello per difendere le donne afghane minacciate dall’oppressione del nuovo regime talebano. La CDLS ha aderito alla manifestazione organizzata dall’Unione Donne Sammarinesi per martedì 24 agosto dalle ore 18, in concomitanza con la seduta consigliare. Una occasione per testimoniare la vicinanza al popolo afghano e soprattutto alle donne e alle bambine, le più esposte dal ritorno al potere dell’integralismo talebano. Per questo la CDLS si è unita all’appello che le confederazioni sindacali italiane hanno rivolto alla comunità internazionale per l’immediata apertura di corridoi umanitari. E invita i cittadini sammarinesi a sottoscrivere la petizione online “Insieme per l’Afghanistan” per chiedere “una evacuazione immediata senza esclusioni, accogliendo subito tutti quelli che scappano dai talebani: le donne, le minoranze e le voci libere della società civile e del giornalismo, chi ha lavorato per un’Afghanistan diverso nelle scuole, nella sanità, nella società”

La petizione è online sul sito www.cdls.sm e sui profili social della Confederazione Democratica

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: