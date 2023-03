La certificazione DELF arriva alla Scuola Media di Serravalle

La certificazione DELF arriva alla Scuola Media di Serravalle.

Quest’anno, per la prima volta nella storia della Scuola Media di San Marino, un gruppo numeroso di studenti e studentesse di classe terza - sezioni A-C-D-E-F, sede di Serravalle, ha sostenuto la prova d’esame per ottenere la certificazione internazionale DELF A1 di lingua francese, rilasciata dal Ministero dell’Istruzione Francese (Ministère Français de l’Éducation Nationale). Le prove scritte si sono svolte il 14 febbraio mentre la prova orale ha avuto luogo il 24 febbraio presso la Scuola Media di Serravalle.

Si ringrazia l’Alliance Française, ente certificatore ed organizzatore per la disponibilità, e tutte le ragazze e i ragazzi per essersi messi alla prova con tanto impegno e determinazione, seguendo anche gli incontri pomeridiani facoltativi organizzati dalle loro insegnanti di lingua francese, professoresse Barbara Marcucci e Valentina Severini.

Si tratta di un traguardo veramente importante per i nostri studenti, e sancisce ancora una volta l’importanza, nella Scuola Sammarinese, dello studio della lingua francese, che a tutt’oggi continua ad essere la lingua più richiesta nel mondo del lavoro, dopo l’inglese.

Bonne chance les élèves!

Comunicato stampa

Scuola Media Serravalle



[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: