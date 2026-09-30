La Chiesa di San Pietro aperta alle visite tutti i giorni fino al 17 ottobre

Venerdì 25 settembre 2026, alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, è stata riaperta la Chiesa di San Pietro. La Chiesa di San Pietro è “il punto più sacro del territorio sammarinese”. Nel luogo in cui essa sorge sarebbe infatti vissuto san Marino, qui sarebbe avvenuto l’incontro con Verissimo e qui avrebbe ricevuto in dono da Donna Felicissima il Monte Titano. La Chiesa può essere quindi considerata il nucleo fondativo della comunità sammarinese. La prima fase della cerimonia si è tenuta in Basilica del Santo. S. E. Monsignor Domenico Beneventi - Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro -, il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini e il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Matteo Ciacci hanno portato il loro saluto ed espresso il loro apprezzamento per i lavori di restauro svolti tra il 2022 e il 2026. Sono quindi stati illustrati la storia dell’edificio storico-monumentale e gli interventi di restauro a cura di Paola Bigi (Istituti Culturali, Sezione Archeologica), della restauratrice Serena Brioli e di Margherita Felici (Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici). Sono seguite la benedizione della Chiesa e un momento di riflessione di S.E. Monsignor Beneventi alla presenza di un numeroso pubblico. La Chiesa di San Pietro è aperta ai visitatori e alle visitatrici fino al 17 ottobre 2026 dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Seguiranno informazioni sulle successive modalità di visita.

c.s. Istituti Culturali







