La classe 5°A della Scuola Elementare di Serravalle per la scuola di Kankao (Malawi).

Mercoledì 15 Febbraio le alunne e gli alunni della classe 5°A della Scuola Elementare di Serravalle ci hanno consegnato il ricavato della vendita del loro libro "Massimo Bonini, il nostro campione", libro che hanno scritto loro dopo aver conosciuto il grande calciatore sammarinese. Gli studenti hanno voluto realizzare questo libro come iniziativa di beneficenza, destinando il ricavato a sostegno della scuola primaria di Kankao (Malawi) per l'acquisto di materiali didattici per le classi e gli studenti più bisognosi. Tantissime le domande che loro ci hanno rivolto ; dove vivono gli studenti della scuola di Kankao ? Com'è la loro scuola ? Come sono fatte le loro case ? Cosa c'è dentro le loro case ? Quali materie studiano a scuola ? Dentro la loro curiosità c'era tantissima sensibilità, un vero e proprio desiderio di cura per gli studenti di Kankao, che loro non conoscono ma che già sono comunque presenti nei loro cuori. Ai loro genitori, alle loro insegnanti, alle alunne e agli alunni della classe 5°A di Serravalle il nostro più grande ringraziamento ; con questa iniziativa ci ricordano che è possibile guardare il mondo con uno sguardo pieno di spontanea tenerezza, di autentico altruismo, e che costruire il Bene è possibile a chiunque ed ad ogni età.

