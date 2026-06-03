TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

La classe Terza del Settore Industria e Artigianato conquista il Premio Regione Siemens School Tech Award 2026

3 giu 2026
La classe Terza del Settore Industria e Artigianato conquista il Premio Regione Siemens School Tech Award 2026

Grande soddisfazione per gli allievi del 3° anno del Settore Industria e Artigianato, che si sono aggiudicati il Premio Regione Siemens School Tech Award 2026 grazie a un innovativo progetto dedicato alla realizzazione di una “stazione di ricarica intelligente per veicoli elettrici.”
Il progetto è stato sviluppato dagli allievi Achille Antonini, Samuele Burioni, Gustavo Messias Pacifico Gomes e Lorenzo Pesaresi che hanno saputo mettere in campo competenze tecniche, capacità progettuali e spirito di collaborazione.
La scuola riceverà 100 Licenze TIA PORTAL Professional per studenti, uno degli strumenti più diffusi a livello industriale per la programmazione e la gestione dei sistemi di automazione. Questo importante premio rappresenta un'opportunità concreta per arricchire la formazione tecnica degli studenti, permettendo loro di acquisire competenze sempre più richieste dal mondo del lavoro e dell'industria.
Il riconoscimento premia l'impegno, la creatività e le competenze tecniche dimostrate dagli allievi, che hanno sviluppato una soluzione progettata per rispondere alle esigenze della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica.
La vittoria conferma la qualità dell'Offerta Formativa del Centro di Formazione Professionale e la capacità della scuola di promuovere competenze tecnologiche in linea con le sfide del futuro.
Un ringraziamento speciale va all’insegnante di Disegno Tecnico e Meccanica Samuele Mazza che ha accompagnato i ragazzi durante tutte le fasi di progettazione e realizzazione, contribuendo al raggiungimento del prestigioso traguardo.

Comunicato stampa
CFP





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa