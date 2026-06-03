La classe Terza del Settore Industria e Artigianato conquista il Premio Regione Siemens School Tech Award 2026

Grande soddisfazione per gli allievi del 3° anno del Settore Industria e Artigianato, che si sono aggiudicati il Premio Regione Siemens School Tech Award 2026 grazie a un innovativo progetto dedicato alla realizzazione di una “stazione di ricarica intelligente per veicoli elettrici.”

Il progetto è stato sviluppato dagli allievi Achille Antonini, Samuele Burioni, Gustavo Messias Pacifico Gomes e Lorenzo Pesaresi che hanno saputo mettere in campo competenze tecniche, capacità progettuali e spirito di collaborazione.

La scuola riceverà 100 Licenze TIA PORTAL Professional per studenti, uno degli strumenti più diffusi a livello industriale per la programmazione e la gestione dei sistemi di automazione. Questo importante premio rappresenta un'opportunità concreta per arricchire la formazione tecnica degli studenti, permettendo loro di acquisire competenze sempre più richieste dal mondo del lavoro e dell'industria.

Il riconoscimento premia l'impegno, la creatività e le competenze tecniche dimostrate dagli allievi, che hanno sviluppato una soluzione progettata per rispondere alle esigenze della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica.

La vittoria conferma la qualità dell'Offerta Formativa del Centro di Formazione Professionale e la capacità della scuola di promuovere competenze tecnologiche in linea con le sfide del futuro.

Un ringraziamento speciale va all’insegnante di Disegno Tecnico e Meccanica Samuele Mazza che ha accompagnato i ragazzi durante tutte le fasi di progettazione e realizzazione, contribuendo al raggiungimento del prestigioso traguardo.



Comunicato stampa

CFP









