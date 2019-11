La Clinica Domus Medica di San Marino: punto di riferimento nella Medicina Iperbarica

Il Centro di Medicina Iperbarica della Casa di Cura Domus Medica di San Marino con le sue 5.000 compressioni di camera iperbarica dal 2010 ad oggi, è di fatto un’eccellenza per il trattamento di patologie che riguardano principalmente l’ambito ortopedico, otorino-laringoiatrico, vascolare e diabetologico. Il Centro di Medicina Iperbarica della clinica privata, convenzionata con AUSL della Romagna e ISS di San Marino, è dotato di 3 camere iperbariche che consentono per ciascun dispositivo, il trattamento contemporaneo fino a 8 pazienti. Il servizio è garantito da 3 medici, 3 tecnici e 6 infermieri. Nel 2018 sono stati trattati 120 pazienti per un totale di circa 3.000 prestazioni, una media di 3 sedute al giorno. Il flusso di pazienti indirizzati da medici specialisti di varie discipline è in costante crescita, provenienti dal Titano, da tutta Italia e anche dall’estero. Le patologie che possono essere trattate con l’Ossigenoterapia iperbarica sono numerose: intossicazioni da monossido di carbonio, malattia da decompressione, ischemie traumatiche, infezioni gravi dei tessuti, sordità improvvisa, ferite diabetiche e vascolari che difficilmente si riescono a curare solo con le terapie standard, ulcere, osteonecreosi, algodistrofie (forti dolori agli arti causati da un edema), fratture a rischio, ipoacusie (indebolimento dell’apparato uditivo) e lesioni causate da radiazioni. Innovazione tecnologica, ma anche ricerca e costante aggiornamento caratterizzano il Centro di Medicina Iperbarica della Clinica Domus Medica, che Mercoledì 27 Novembre alle ore 15.00 sarà sede di un importante convegno medico realizzato in collaborazione con l’Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino dal titolo: ‘La rigenerazione tissutale con ossigeno iperbarico, approccio multidisciplinare’. Introdurranno il convegno il Direttore Generale ISS Andrea Gualtieri e la Direttrice Sanitaria ISS Mara Morini, a seguire gli interventi di Gerardo Bosco, Direttore scientifico del Centro medico iperbarico della Domus Medica, Lorenzo Ponziani Direttore dell’UOC di Ortopedia ISS che affronterà il tema delle ‘Indicazioni ortopediche all’ossigenoterapia iperbarica’, Franco Giancola parlerà di ‘Medicina rigenerativa in odontoiatria’, Marco Bonetti e Lisa Ricci di ‘Ipoacusia improvvisa’, Luigi Targa responsabile Medico del Centro medico iperbarico di San Marino presenterà la ‘Casistica Domus Medica’. Modererà i lavori Carlo Daniele, Direttore Sanitario di Domus Medica.