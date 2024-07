La Coalizione "Democrazia e Libertà" devolve il ricavato della serata di chiusura della campagna elettorale in beneficenza

La Coalizione "Democrazia e Libertà", composta dal Pdcs e da Alleanza Riformista, ha devoluto il ricavato della serata di chiusura della campagna elettorale in beneficenza. La somma è stata donata all'Associazione Oncologica e all'Associazione Accoglienza della Vita. Questo gesto di solidarietà riflette i valori e l'impegno della nostra coalizione nel sostenere cause fondamentali per la nostra comunità. La Coalizione "Democrazia e Libertà" riconosce l'importanza cruciale del lavoro svolto da queste associazioni e desidera ringraziarle per il loro instancabile impegno e la dedizione costante verso le persone che assistono. Il loro contributo è essenziale per migliorare la qualità della vita e fornire supporto a chi ne ha più bisogno. Desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alla serata e hanno contribuito con il loro sostegno a questa iniziativa. La generosità dimostrata è un chiaro segnale dell'unità e della solidarietà della nostra comunità, valori che continueremo a promuovere e sostenere in ogni occasione.

Ufficio Stampa Democrazia e Libertà